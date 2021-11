Grande novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Una vita, la popolare soap opera scritta da Aurora Guerra. Le trame provenienti dalla Spagna raccontano che Sabina e Roberto Olmedo dimostreranno di nascondere un segreto. La coppia, infatti, avrà intenzione di commettere una rapina grazie alla creazione di un tunnel sotterraneo.

Una vita trame: Sabina e Roberto sono i nuovi proprietari del Nuovo Secolo XX

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate previste prossimamente in tv si soffermano su Sabina e Roberto, due nuovi personaggi della soap opera che dimostreranno avere intenzioni diaboliche.

Tutto avrà inizio quando i due riusciranno a diventare i nuovi proprietari del ''Nuovo Secolo XX'' dopo la decisione di Felicia di venderlo. Tuttavia con il passare del tempo, Miguel capirà che i suoi nonni nascondono un segreto. La coppia, infatti, trascorrerà moltissimo tempo all'interno della loro cantina per imprecisate attività di ristrutturazione. Inoltre, Muniz e Olmedo annunceranno di voler fare dei cambiamenti ai vicini, tanto che questi ultimi accoglieranno l'iniziativa con grande entusiasmo.

Nel frattempo, i sospetti di Miguel diventeranno sempre più forti mentre continuerà a corteggiare Anabel. Ma ecco che l'arrivo di Aurelio e Natalia complicherà le cose. Il giovane Olmedo, infatti, capirà che i fratelli Quesada e la Bacigalupe si conoscevano di già.

Per questo motivo, l'avvocato deciderà di affrontare Aurelio, se Roberto gli consigliasse di stare attento in quanto teme che sia pericoloso.

La Muniz e Olmedo vogliono rapinare la banca grazie ad un tunnel sotterraneo

Nelle nuove puntate di Una vita Roberto e Sabina decideranno di chiedere un prestito in banca, tanto da convincere Ramon ad intercedere per loro.

Miguel, infatti, apparirà troppo preso dagli affari di cuore, tanto da trascurare i problemi dei nonni, che continueranno nei suoi lavori sospetti in cantina. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che la stanza è collegata al caveau della banca, tanto che la coppia chiuderà il ristorante per un giorno interno per poter scavare più in fretta.

Ebbene, la Muniz e Olmedo dimostreranno di essere intenzionati a commettere una rapina in banca grazie all'utilizzo di un tunnel sotterraneo. Per questo motivo, i due avevano deciso di acquistare il ''Nuovo Secolo XX'' per giungere indisturbati all'interno del caveau.

Miguel sospetta dei nonni

Allo stesso tempo, Roberto e Sabina crederanno che il loro losco piano possa mettere nei guai Miguel e per questo cercheranno di convincerlo ad abbandonare Acacias 38 per completare gli studi in un'altra località. Purtroppo il giovane si dimostrerà troppo preso da Anabel per decidere di andare via.

Dall'altro canto, i coniugi Olmedo continueranno a lavorare alla rapina, dimostrando di avere già in passato commesso crimini del genere. Movimenti che faranno insospettire Miguel della buonafede dei nonni.