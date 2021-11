Cambio veline a Striscia la notizia 2021, il tg satirico ideato da Antonio Ricci in onda tutte le sere su Canale 5. Quest'anno, oltre alle nuove coppie di conduttori, hanno debuttato anche due nuove veline. Trattasi di Giulia e Talisa, entrambe ex ballerine della scuola di Amici di Maria De Filippi. Tuttavia gli spettatori, che da stasera 8 novembre si collegheranno su Canale 5 per seguire le nuove puntate del tg satirico, dovranno fare i conti con l'assenza delle nuove veline e col ritorno di Shaila e Mikaela, le veline dei record presenti fino alla passata edizione.

Striscia la notizia 2021, cambio veline dall'8 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni su Striscia la notizia rivelano che ci sarà un cambio veline per il tg satirico, dovuto al fatto che Giulia e Talisa per un po' di tempo non potranno prendere parte allo show condotto attualmente da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Il motivo di questo cambio? Le due ragazze sono state in contatto con una persona risultata positiva al Covid-19 e di conseguenza sono state costrette a mettersi in quarantena fiduciaria, così come prevede le prassi.

Di conseguenza le due nuove veline saranno costrette a uno stop e a partire da questa sera ci sarà il ritorno delle veterane Shaila e Mikaela.

Giulia e Talisa fuori da Striscia la notizia: ecco cosa è successo

Trattasi delle due veline, che fino allo scorso anno sono state protagoniste del tg satirico di Canale 5.

Shaila e Mikaela, infatti, sono considerate due veterane di Striscia la notizia, complice il fatto che hanno ricoperto questo ruolo dal 2017 fino a giugno 2021, conquistando il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con i loro stacchetti, ma anche con la loro simpatia.

Quei sorrisi che durante estate appena trascorsa hanno fatto compagnia anche a milioni di spettatori che hanno seguito Paperissima Sprint.

Shaila e Mikaela tornano a Striscia la notizia 2021

Così, per qualche tempo, Shaila e Mikaela si rimetteranno in gioco sul bancone di Striscia la notizia e c'è da scommettere che per il pubblico sarà un piacere ritrovarle nel programma.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto questa edizione di Striscia continua a far fatica a imporsi dal punto di vista dell'auditel. Gli ascolti del primo mese di programmazione non sono proprio brillanti e rispetto agli anni precedenti la trasmissione sta perdendo consensi.

Le ultime puntate, ad esempio, sono crollate sotto la soglia dei quattro milioni di spettatori, contro i cinque milioni a serata del game show I Soliti Ignoti, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1, con la conduzione di Amadeus.