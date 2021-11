Drammatici momenti caratterizzeranno le nuove puntate di Una vita in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano che la luna di miele di Felipe Alvarez Hermoso e Genoveva Salmeron finirà nei peggiori dei modi, quando verranno rapiti da un Santiago Becerra assetato di vendetta.

Una vita: Genoveva scopre che qualcuno la sta spiando

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, narrano attimi di pura paura per Felipe e Genoveva.

Tutto accadrà quando l'avvocato si risveglierà dal coma riportando una seria amnesia.

L'uomo, infatti, dimostrerà di aver perso i ricordi degli ultimi dieci anni di vita e per questo si abbandonerà alle cure della moglie, non ricordando della sua natura diabolica. Ovviamente la situazione non piacerà affatto a Liberto, il quale crederà che la dark lady stia manipolando l'amico a suo piacimento.

Salmeron, invece, apparirà contenta della svolta che ha preso il suo matrimonio, ma qualcosa non andrà come previsto. La donna, infatti, metterà in guardia Cesareo quando scoprirà che qualcuno la sta spiando. Per questo motivo inizierà a credere che Felipe stia mentendo sulla sua amnesia per vendicarsi di lei.

Santiago chiede dettagli sulla luna di miele di Felipe

Nelle nuove puntate di Una vita i timori di Genoveva sulla perdita di memoria del marito si scioglieranno come neve al sole durante una chiacchierata con Ramon e per questo proporrà al marito di partire per una nuova luna di miele.

Una situazione che non piacerà assolutamente a Liberto, che non crederà minimamente alla redenzione della dark lady.

Nonostante questo, Felipe e la moglie decideranno di lasciare momentaneamente Acacias 38, all'oscuro che Santiago stia cercando dettagli sul loro itinerario. Ed ecco arrivare il colpo di scena: i due verranno rapiti proprio mentre stanno arrivando a destinazione.

Il rapimento di Alvarez Hermoso e Salmeron

Successivamente i sequestratori rinchiuderanno Felipe e Genoveva all'interno di un casolare disabitato. Un drammatico momento che porterà la coppia ad avvicinarsi sempre di più. In questo frangente l'avvocato prometterà alla moglie che farà di tutto pur di salvarla, mentre i telespettatori scopriranno che l'autore del rapimento è niente di meno che Santiago, tornato ad Acacias 38 per vendicare la morte di Marcia.

Alvarez Hermoso e Salmeron riusciranno a sfuggire dalle grinfie di Becerra?

In attesa di conoscere come evolverà questa nuova storyline, si ricorda che la soap opera è in onda dal lunedì al venerdì dalle 14:10 su Canale 5.