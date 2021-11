Giorgio Manetti, storico ex fidanzato di Gemma a Uomini e donne, torna a lanciare frecciatine al vetriolo contro la dama torinese che prosegue la sua ricerca del principe azzurro. Qualche settimana fa, avevano fatto molto discutere le dichiarazioni di Giorgio che ammetteva di essere interessato a conoscere meglio la dama Isabella Ricci: parole che avevano infiammato lo scontro in studio tra Gemma e la sua "rivale". Eppure Giorgio sembra non credere alla presa di posizione della sua ex e non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo, smascherandola e parlando di strategie.

Giorgio Manetti torna a punzecchiare la sua ex Gemma

Nel dettaglio, in una recente intervista Giorgio Manetti è tornato a parlare di quello che è stato il suo percorso con Gemma nello studio di Uomini e donne ed ha risposto anche alle accuse della sua ex, che lo ha icolpato di aver fatto delle "mosse strategiche" per tornare alla ribalta, rilasciando quelle dichiarazioni su Isabella Ricci.

"Gemma farebbe bene a non parlare di strategie che secondo me conosce molto bene", ha sentenziato Giorgio che ormai sembra non credere più nella buona fede della sua ex fidanzata.

Il cavaliere toscano, infatti, si è detto convinto del fatto che se fosse tornato in studio per corteggiare Isabella, a Gemma non avrebbe dato affatto fastidio così come voleva far credere al pubblico.

La verità di Giorgio su Gemma Galgani

Il motivo? Giorgio ritiene che se Gemma avesse provato dei veri sentimenti nei suoi confronti, si sarebbe alzata dalla sedia di Uomini e donne e avrebbe accettato di costruire qualcosa di bello e duraturo con lui, fuori dagli studi televisivi.

Questo, però, non è mai accaduto, motivo per il quale ad oggi, Giorgio non crede più nei sentimenti che Gemma sosteneva di provare nei suoi confronti, tanto da continuare a ripetere che quella con Manetti è stata una delle storie d'amore più importanti della sua vita.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma non è finita qui, perché Giorgio ha avuto modo di commentare anche le ultime vicende di Gemma protagonista di un flirt con il cavaliere Costabile.

Giorgio smaschera Gemma e parla del suo addio a U&D

Quest'ultimo aveva proposto alla dama di andare via dal programma, insieme, e di fare dei viaggi così da potersi conoscere meglio.

Gemma però non ha accettato tale proposta e Giorgio non si è fatto problemi a smascherarla, ipotizzando che ci sia qualcosa che le impedirebbe di abbandonare lo studio della trasmissione di Maria De Filippi.

"Come ormai succede da oltre 12 anni, sembra che ogni volta ci sia un qualcosa che impedisce a Gemma di andare avanti o, più esattamente di uscire da quello studio", ha sbottato il cavaliere toscano mettendo in discussione la veridicità della dama.