La fiction Cuori andrà in onda con l'ottava e ultima puntata domenica 28 novembre: il pubblico di Rai 1 sarà con il fiato sospeso per scoprire cosa riserverà il destino ai protagonisti della fortunata Serie TV. Secondo le anticipazioni, tutto ruoterà intorno alle condizioni di salute di Cesare che si faranno molto gravi e i sensi di colpa di Alberto nei confronti dell'amico a causa dei sentimenti per Delia.

La vita di Cesare sarà appesa ad un filo

Le anticipazioni di Cuori del 28 novembre, raccontano che il primo episodio intitolato "Cuori a metà", vedrà Cesare peggiorare improvvisamente.

Le condizioni di salute del cardiochirurgo si faranno sempre più preoccupanti e la sua vita sarà in pericolo: il marito di Delia avrà bisogno di un cuore nuovo. Il desiderio del primario sarà che ad eseguire l'operazione di trapianto sia Alberto Ferraris, il suo più grande amico e il collega che stima maggiormente. Il dottor Ferraris, tuttavia, non sarà nelle condizioni migliori, perché da un lato sarà scosso per quanto accaduto a sua sorella Luisa e dall'altro si sentirà tremendamente in colpa per i sentimenti che prova nei confronti di Delia Brunello. Cosa deciderà di fare il medico?

Cesare attenderà l'esito del Consiglio dopo l'arrivo del nuovo direttore

Le anticipazioni della puntata finale di Cuori in onda il 28 novembre rivelano che nel secondo episodio intitolato "Fino all'ultimo respiro" ci saranno grandi emozioni per il pubblico che temerà per la vita di Cesare.

Nel frattempo, in ospedale ci saranno grandi cambiamenti, perché arriverà un nuovo direttore sanitario che sembrerà andare molto d'accordo con il dottor Mosca. Il dottor Corvara non si arrenderà e continuerà a lottare mentre aspetterà il verdetto del Consiglio che potrebbe mandare in fumo i suoi sacrifici di una vita e sancire la vittoria del capochirurgo.

Delia e Alberto lavoreranno fianco a fianco: ultima puntata di Cuori

Delia, intanto, si darà da fare con Alberto per raccogliere tutte le informazioni inerenti al trapianto per salvare la vita a suo marito. I due colleghi saranno pronti ad affrontare dei turni estenuanti pur di analizzare i bollettini medici ricevuti dal Sudafrica.

Cesare tornerà a casa e noterà degli atteggiamenti insoliti in sua moglie e in Ferraris, ma il medico non immaginerà ad una relazione tra i due. Corvara, infatti, attribuirà la tensione percepita in sua moglie e il suo amico come una reazione a quello che è accaduto a Luisa. Il gran finale di Cuori sarà decisivo per capire come si comporterà la dottoressa con suo marito, se deciderà di essere sincera e parlare del suo passato con Alberto e continuare a mentire e lasciarsi tutto alle spalle.