Ieri 22 novembre è andata in onda la prima puntata della nuova fiction Rai Blanca. Un esordio col botto che vede lo show al primo posto della classifica degli ascolti, battendo il Grande Fratello Vip di Signorini e guadagnando l'interesse di oltre 5 milioni di telespettatori.

Blanca è la prima Serie TV a essere girata totalmente in olofonia, una speciale tecnica di registrazione e riproduzione sonora che consente di emulare fedelmente ciò che accade all'interno dell'orecchio umano.

I dettagli della tecnica

Per la prima volta in uno show televisivo è stata utilizzata la tecnica dell'olofonia e basteranno delle semplici cuffie per capire cosa significa e scoprire la differenza con altri prodotti televisivi: l'olofonia permette la simulazione dell'apparato uditivo umano; ciò vuol dire che utilizzando delle cuffie appropriate sarà possibile entrare interamente nei panni della protagonista, la giovane e non vedente Blanca.

Per lo spettatore sarà come essere al suo posto e avrà l'opportunità di sentire e percepire tutto ciò che ha intorno: suoni e rumori ambientali nel dettaglio che ci proietteranno direttamente nella mente di Blanca. Sarà lo spettatore stesso a trovarsi all'interno della scena e a empatizzare con la protagonista e il suo modo di percepire e ricostruire il mondo.

Andrea Bocelli consulente di Blanca

Andrea Bocelli ha dato il proprio contributo per rendere Blanca un prodotto speciale: il maestro ha collaborato spalla a spalla con gli sceneggiatori per descrivere al meglio il mondo dei non vedenti, per un risultato mai visto prima d'ora sullo schermo. Bocelli ha anche fatto un piccolo training a Maria Chiara Giannetta, aiutandola a immedesimarsi nel personaggio di Blanca Ferrando.

Di cosa parla la serie tv Blanca

Blanca racconta la storia di una giovane consulente di polizia, la quale perde la vista all'età di 12 anni a causa di un incidente. Grazie ai sensi molto sviluppati riesce a dare il proprio contributo in Commissariato per acciuffare i criminali tramite il sistema di decodage, un'operazione di intercettazione e analisi dei suoni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Blanca Ferrando si troverà a combattere dapprima lo scetticismo dei colleghi, fortunatamente l'ispettore Michele Liguori sarà il primo a intravedere il suo potenziale e a darle spazio nelle indagini.

Il primo caso della giovane consulente si è concluso con successo e il pluriomicida è stato arrestato; nella prossima puntata vedremo Blanca alle prese con un caso complesso che vedrà la famiglia dell'ispettore al centro delle indagini.

La seconda puntata della nuova fiction Rai andrà in onda lunedì prossimo 29 novembre, in prima serata, alle ore 21:25.