Clima teso nello studio di Uomini e donne, dove nel corso della puntata trasmessa questo mercoledì 3 novembre su Canale 5, c'è stato un momento di tensione tra Marcello e Armando. I due cavalieri del trono over si sono ritrovati ai ferri corti nel momento in cui Armando ha messo in dubbio la veridicità di Marcello, ipotizzando che potesse essere ancora legato alla sua ex fidanzata. Affermazioni che hanno mandato in tilt l'ormai ex fidanzato di Ida Platano, che in studio ha perso le staffe.

Scoppia la lite tra Marcello e Armando a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la puntata del 3 novembre di Uomini e donne in onda su Canale 5, Marcello si è ritrovato al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con la nuova dama Marika, che ha scelto di conoscere meglio dopo l'addio che c'è stato con Ida Platano.

La conoscenza tra Marcello e Marika, però, non ha dato proprio i frutti sperati e la dama ha ammesso di non essersi trovata benissimo in sua compagnia.

Durante il confronto in studio, ha preso la parola anche Armando che ha messo in dubbio la sincerità di Marcello, ipotizzando che il cavaliere sarebbe ancora legato sentimentalmente alla sua ex fidanzata, con la quale aveva una relazione fino a poco meno di un anno fa.

Marcello sbotta e perde le staffe contro Armando Incarnato: scoppia la lite in studio

La reazione di Marcello non si è fatta attendere e, in studio, ha completamente perso le staffe nei confronti di Marcello, ammettendo di essere scocciato del fatto di dover raccontare le sue cose private in uno studio tv, quando ha già precisato e chiarito di essere un uomo libero e di non avere nessuna relazione clandestina fuori da Uomini e donne.

Tuttavia, per amore di precisione, Marcello ha ribadito ancora una volta che con la sua ex fidanzata, la relazione è finita da 6-7 mesi: da quel momento in poi il cavaliere ha ammesso di non aver più sentito la donna e di non avere più neppure il suo numero telefonico.

Insomma Marcello ha ribadito a chiare lettere di non avere alcun tipo di contatto con le sue ex e nel farlo, ha lanciato anche una pesantissima frecciatina al suo "rivale" Armando.

La dura frecciatina di Marcello contro Armando a Uomini e donne

"Cioè veramente devo venire qua e dire queste cose? Cioè tu non hai neanche idea di cosa voglia dire essere un uomo. Non lo sai neanche", ha sbottato Marcello contro Armando, dimostrando di essere a dir poco furioso.

"Ma tu non hai detto che eri diverso da me? Perché alzi la voce?

Come mai ti sta scaldando così tanto?", ha sentenziato a sua volta Armando Incarnato.

Successivamente Marcello è stato difeso in studio anche da Isabella Ricci, che ha spezzato una lancia a suo favore andando contro Incarnato.