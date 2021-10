È un bel periodo quello che sta vivendo Gemma: dopo mille rifiuti e un inizio di stagione deludente, la dama di Uomini e donne ha trovato conforto tra le braccia di Costabile. Nel corso della puntata che è andata in onda il 19 ottobre, sono stati mostrati i baci che i due si sono scambiati davanti alle telecamere: questo momento ha fatto storcere il naso a Tina, che ha aspramente criticato la coppia per come si è lasciata andare in pubblico.

Affettuosità passionali per la 'regina' di Uomini e Donne

Il cuore di Gemma è tornato a battere. Nel corso delle ultime puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda, la torinese ha palesato l'interesse che prova per Costabile, un signore che sembra ricambiarla con grande trasporto.

Il 19 ottobre, poi, Maria De Filippi ha proposto al pubblico l'esterna che i neo piccioncini hanno fatto qualche sera prima, ovvero un'uscita romantica che è stata costellata da vari baci.

Galgani non si è tirata indietro dallo scambiarsi effusioni col cavaliere che sta frequentando, il tutto a favor di telecamere.

Nel vedere i due protagonisti del Trono Over baciarsi con passione, Tina si è detta fortemente contrariata, soprattutto perché queste affettuosità hanno deciso di farsele in pubblico e non tra quattro mura.

Interpellata dalla conduttrice sul suo malcontento, l'opinionista del dating-show ha tuonato: "Questa è una scena che fa senso. Sinceramente, a me ha fatto proprio schifo".

Umore alle stelle per la protagonista di Uomini e Donne

Anche se Maria De Filippi e Gianni Sperti hanno provato a difendere Gemma e il suo diritto di amare e di essere amata, Tina ha proseguito: "Vedere due nonni che si lasciano andare in questo modo, mi dà fastidio".

L'opinionista di Uomini e Donne si è anche appellata al pubblico in studio chiedendo di alzare la mano a tutti quelli che la pensavano come lei, e la risposta è stata abbastanza soddisfacente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ovviamente la torinese non ha concordato con il parere di Cipollari, anzi si è detta felicissima delle emozioni che sta provando da quando ha cominciato a frequentare Costabile.

A proposito del cavaliere, anche lui si è esposto per opporsi alla stroncatura della vamp dicendo: "Il sentimento non deve scandalizzare. Ci si può volere bene a qualsiasi età".

Primi intoppi per la neo coppia di Uomini e Donne

I baci che sono stati mostrati al pubblico di Uomini e Donne il 19 ottobre, risalgono a qualche settimana fa. Gemma e Costabile, infatti, si stanno frequentando da un po', ma soprattutto ultimamente le cose sembra non vadano più così bene.

Le anticipazioni delle puntate che sono state registrate lo scorso weekend, informano i curiosi del fatto che Galgani si è lamentata parecchio delle poche attenzioni telefoniche che il cavaliere le riserverebbe: la torinese, infatti, vorrebbe uno scambio di messaggi e chiamate più assiduo, mentre il suo corteggiatore preferisce i contatti faccia a faccia.

Il protagonista del Trono Over si è anche difeso dicendo di aver fatto molte cose concrete per dimostrare l'interesse che ha per la 71enne (come invitarla in vacanza in Egitto oppure in Puglia), mentre lei ora si sta appellando a delle cose di poco conto pur di non lasciare la trasmissione.

Costabile, dunque, si è detto d'accordo con Tina che da tempo sostiene che Gemma non intende abbandonare il dating-show con un amore, anzi il suo unico obiettivo sarebbe quello di rimanere il più a lungo possibile davanti alle telecamere.

Il 68enne, stanco delle lamentele della "regina" del format, ha deciso di interrompere la loro conoscenza, ma Maria De Filippi ha spronato lei a non mollare la presa se davvero ci tiene.