Colpo di scena il 3 novembre nello studio di Uomini e donne. Durante il nuovo segmento del programma di Maria De Filippi dedicato al trono classico, c'è stato il ritorno in studio della tronista Roberta, che sta portando a termine il suo percorso con la speranza di trovare il "grande amore della sua vita". A partire da questa puntata, però, c'è una sorpresa importante riguardante Roberta, dato che in trasmissione è presente anche sua mamma, scelta come nuova dama del trono over.

Nel dettaglio, durante l'appuntamento del 3 novembre di Uomini e donne, nel momento in cui la tronista Roberta ha fatto il suo ingresso in studio, ha chiesto a Maria De Filippi di poter salutare la sua mamma.

Immediata la reazione dei vari presenti in studio che, in un primo momento, non avevano capito a cosa si riferisse la tronista.

A quel punto, quindi, Maria De Filippi ha spiegato che la mamma di Roberta a partire da questa settimana, è entrata a far parte del parterre delle dame del trono over e quindi, anche lei, si metterà in gioco per cercare un cavaliere.

"Abbiamo chiesto a Roberta se era un problema e lei ci ha detto: assolutamente no", ha ammesso Maria De Filippi aggiungendo che la mamma della tronista si era iscritta ai casting per partecipare al trono over.

L'abbraccio tra Roberta e sua mamma in studio a U&D

Tuttavia, prima di farla approdare in studio al fianco di Gemma Galgani, Isabella Ricci e Ida Platano, la redazione del programma si è consultata prima con Roberta per capire se potesse darle fastidio in qualche modo la presenza della mamma in studio.

La reazione della tronista, invece, è stata molto positiva e nel momento in cui questo pomeriggio ha visto sua mamma in studio, ha chiesto a Maria De Filippi di poterle dare un abbraccio, dato che non si vedevano da più di un mese.

E così, per questa stagione di Uomini e donne, per la prima volta in assoluto, mamma e figlia si ritrovano nello studio della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, entrambe interessate a cercare la propria anima gemella.

Nervi tesi tra Armando e Marcello a Uomini e donne e scoppia la lite

Riusciranno a coronare il loro sogno d'amore nel corso di questa stagione televisiva? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Intanto, sempre nel corso della puntata odierna di Uomini e donne, c'è stato anche un durissimo confronto tra Marcello e Armando.

Tra i due cavalieri del parterre over sono volate parole grosse, dopo che Armando ha insinuato che Marcello fosse ancora legato alla sua ex fidanzata, mettendo così in discussione la sua sincerità.