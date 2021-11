Karina Cascella non tollera il triangolo venutosi a creare al Gf vip, formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Sophie Codegoni. L'ex opinionista storica di Uomini e donne lo comunica in un intervento su Instagram, nel quale deplora quanto accaduto al party di fine ottobre nella Casa, con l'attore e le coinquiline che si sono scambiati una serie di baci, alternandosi tra loro in coppia. Intanto, i commenti rilasciati dalla Cascella sul trio di gieffini vip dividono l'opinione del web e non manca un acceso botta e risposta tra l'ex Uomini e donne e gli utenti.

Karina Cascella una furia sul party di Halloween

Mentre è nel mezzo di una pausa di riflessione dalla tv made in Italy, Karina Cascella ha voluto pronunciarsi sul ménage à trois registratosi durante i festeggiamenti di Halloween 2021, tenutisi il 30 ottobre 2021 al Gf vip 6 , tra Alex Belli, Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Lo ha fatto riattivandosi in queste ore tra le Instagram stories, dove ha condiviso una serie di piccati commenti sui tre gieffini summenzionati e non solo.

Per la Cascella, quest'ultimi sono protagonisti di una scena al limite del buon gusto, nonché un cattivo esempio da lanciare in tv. “Schifo totale - esordisce, attaccando quindi non velatamente anche la produzione Mediaset del Gf vip-.

Un programma che va in onda 24 ore su 24 che guardano anche i ragazzi. E cosa mostrano? Ci sono messaggi ambigui di promiscuità".

Lo sfogo social prosegue poi con parole e toni via via sempre più aspri. Karina Cascella aggiunge, quindi, che Belli è sposato con Delia Duran, "Un ragazzino che guarda potrebbe chiedere cosa fanno quei tre […] Non confondiamo l’amore con la spazzatura.

Lui ha una moglie fuori".

Il pubblico si divide sul Grande fratello vip

Rispetto alle critiche social di Karina Cascella sul discusso triangolo di Halloween al Gf vip 6, l'opinione del pubblico appare piuttosto divisa. Tra i telespettatori, in particolare, c'è chi via social risponde alla Cascella, accusandola di essere retrograda sulle questioni di cuore e intime, e chi invece appoggia la posizione dell'ex opinionista di Uomini e donne.

Nel frattempo, nel nuovo intervento tra le Instagram stories, la Cascella non si risparmia neanche sulle contestazioni social ricevute per le critiche destinate a Belli, Sorge e Codegoni: "Sì io sono nel Medioevo e mi piace essere antica”.

Le dichiarazioni critiche di Karina giungeranno anche all'orecchio dei diretti interessati nelloa casa del Gf vip? Staremo a vedere cosa accadrà nel reality condotto da Alfonso Signorini.