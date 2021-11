Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio sarà trasmesso giovedì 4 novembre 2021 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena.

Dopo aver appreso che Vittorio ha investito dei soldi per la realizzazione del film musicale, Tina deciderà di raccontare tutta la verità al direttore dell'atelier. Tuttavia la sorella di Salvatore si recherà a casa del dottor Conti. Nel frattempo al grande magazzino, ci sarà fermento per le selezioni della nuova commessa che prenderà il posto di Paola.

A candidarsi sarà Gemma che affronterà al meglio il colloquio con il dottor Conti. La sua candidatura farà tremare non solo Stefania, ma anche le sue colleghe.

Intanto Marcello e Ludovica organizzeranno una serata per far avvicinare Salvatore e Anna.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello aiuta Salvo

Nel corso del trentanovesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda giovedì 4 novembre 2021, Tina si renderà conto di essersi cacciata in un grosso guaio. Il fatto di non aver ancora rivelato alla sua famiglia di essersi separata da Sandro e della sua malattia alle corde vocali rischierà di mettere a dura prova il suo rapporto con Agnese e Giuseppe. La ragazza cercherà in tutti i modi di svicolare alle parole dei suoi genitori, quando faranno domande su Sandro e sulla sua carriera professionale.

Nel frattempo Salvatore confiderà a Marcello di avere dei dubbi su Anna Imbriani. Per aiutare il suo migliore amico, il giovane Barbieri chiederà aiuto alla sua amata Ludovica e organizzerà una serata, con lo scopo di far riappacificare Anna e Salvatore.

Il Paradiso 6, Tina va da Vittorio a raccontare la verità

Le trame del nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 4 novembre, rivelano nel dettaglio che Vittorio inizierà i colloqui per selezionare la nuova Venere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La notizia che Paola ha abbandonato il suo posto di lavoro per dedicarsi alla sua gravidanza creerà fervore all'interno dell'atelier. Le commesse non vedranno l'ora di conoscere il volto della loro nuova collega. A presentarsi come candidata sarà Gemma: la figlia di Veronica affronterà in modo impeccabile il colloquio con la direzione del grande magazzino.

Nel frattempo Salvatore scoprirà qualcosa che lo farà sentire in colpa: Vittorio non ha soltanto creduto alla realizzazione del "musicarello" a livello ideale, ma ha anche investito un importante somma di denaro. Tuttavia il figlio di Agnese cercherà in tutti i modi di convincere la sorella a raccontare la verità al dottor Conti. Tina accetterà il consiglio del fratello e si recherà a casa di Vittorio per raccontagli come stanno realmente le cose.