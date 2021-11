I telespettatori di Uomini e Donne stanno seguendo con attenzione il rapporto tra Gemma e Costabile. Dalle anticipazioni delle ultime registrazioni del Trono Over, sappiamo che tra i due c'è stato un brusco stop voluto proprio dal cavaliere. Costabile, infatti, si è detto certo che Gemma non sia realmente interessato a lui e non intenzionata a lasciare la trasmissione. Una situazione che ricorderà molto ciò che accadde con Giorgio e sulla quale è tornata a parlare di recente anche Isabella Ricci, suscitando grandi polemiche sia sui social che nello studio.

Ma come sono evolute le cose tra Gemma e Costabile?

Gemma lasciata da Costabile: Anticipazioni Uomini e Donne

Sembra proprio che per la dama torinese non sia ancora arrivato il momento di trovare l'amore, obiettivo tanto desiderato ma non condiviso da parte del pubblico e, ovviamente, da Tina. Secondo i detrattori, Gemma non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Uomini e Donne, interessata solo alla visibilità.

Della stessa opinione è Costabile, dopo un iniziale interessamento a Gemma che si è trasformato in un nulla di fatto. Il cavaliere ha infatti deciso di chiudere con Galgani, indispettito dal fatto che l'abbia accusato di non essere presente e di non aver risposto ad alcune chiamate e messaggi.

Secondo Costabile, Gemma non avrebbe mai lasciato la trasmissione con lui per vivere il loro amore lontano dalle telecamere, ragion per cui ha deciso di dare uno stop. È arrivata però la svolta.

Costabile torna con Gemma? Arrivano le scuse a Uomini e Donne

Stando alle nuove anticipazioni del trono over, pare che Gemma sia tornata sui suoi passi e che in studio abbia fatto le sue scuse a Costabile, ammettendo di aver sbagliato.

Scuse alle quali non ha creduto Tina, che continua a essere certa che la sua rivale abbia il solo desiderio di restare a Uomini e donne per avere visibilità.

Gemma ha dunque fatto ammenda, confessando di provare gli stessi sentimenti di Costabile. Il cavaliere le concederà una seconda possibilità?

Isabella fa scoppiare la bufera per una sua affermazione su Giorgio Manetti

Le anticipazioni di Uomini e Donne vedono anche Isabella al centro delle polemiche per una sua intervista rilasciata al magazine della trasmissione, nella quale ha affermato di avere il desiderio di uscire a cena con Giorgio Manetti.

Isabella ha anche espresso il suo parere sulla storia tra Gemma e Giorgio, affermando che, se fosse stata al posto della bionda Galgani, non si sarebbe lasciata scappare l'opportunità di uscire da Uomini e Donne in compagnia di Giorgio.

Frasi che hanno suscitato una scia di polemiche sia sui social che in studio ma alle quali Isabella ha risposto con la sua proverbiale eleganza.