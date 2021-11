Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso il 18 novembre preannunciano nuovi colpi di scena.

La piccola Irene, presa da un'irrazionale paura dell'abbandono, compirà un gesto che potrebbe metterla seriamente in pericolo. La bambina, a causa della gelosia che prova nei confronti della sorellina, scapperà di casa, facendo preoccupare molto i suoi genitori.

Chiara Petrone, da poco tornata in scena, avrà un brutto incidente, insieme al padre.

La ragazza dovrà subire un intervento a causa delle lesioni riportate. Ancora più preoccupanti, invece, sono le condizioni di salute di Petrone senior.

Al contempo Rossella dovrà fronteggiare il difficile rapporto professionale fra Ornella e Riccardo. La giovane Graziani si sentirà divisa fra l'affetto che nutre verso la dottoressa Bruni e i suoi sentimenti per Crovi. Silvia, intanto, confiderà a Guido di avere la sensazione che sua figlia non l'abbia ancora perdonata per il tradimento al padre.

Upas, spoiler 18 novembre: la piccola Sartori in fuga

Già negli scorsi episodi, la piccola Irene ha dato chiari segnali di gelosia nei confronti della nuova arrivata. Sebbene, lei stessa avesse espresso il desiderio di avere una sorellina, la bambina ha risentito della mancanza di attenzione da parte dei genitori.

Stando alle anticipazioni, nel corso dell'episodio di Upas che andrà in onda il 18 novembre, Irene farà un gesto che potrebbe metterla seriamente in pericolo. La primogenita di Serena e Filippo, avendo paura di essere messa da parte, scapperà di casa, forse semplicemente per attirare l'attenzione dei genitori. Non è la prima volta che la bambina, in preda a un timore, si allontana da casa.

Tuttavia gli spoiler sono criptici e non rivelano se anche questa volta la fuga della bambina si risolverà in breve tempo e senza conseguenze.

Anticipazioni 18/11: i Petrone hanno un brutto incidente d'auto

Chiara Petrone, da poco rientrata in scena a Upas, avrà un brutto incidente d'auto mentre si trova in compagnia di suo padre.

Le condizioni della ragazza non saranno preoccupanti, tuttavia dovrà subire un intervento chirurgico. Il padre, invece, potrebbe essere in pericolo di vita.

Questo drammatico evento renderà più complicato del previsto il rientro di Michele a Radio Golfo 99.

Puntata di Upas del 18 novembre: Rosella divisa fra Crovi ed Ornella

Nel corso dell'episodio di Upas in onda il 18 novembre, Rossella si troverà in una situazione alquanto spinosa. Il rapporto lavorativo fra Riccardo e Ornella non sarà dei migliori, a causa della protervia del giovane, e Rossella vi si troverà al centro.

La giovane, essendo legata a entrambi, non vuole prendere le parti di nessuno dei due. Silvia, intanto, confiderà a suo cugino Guido di avere il timore di non essere stata perdonata da Rossella per il tradimento a Michele.