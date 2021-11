Come accaduto anche in altre edizioni del GFVip, alcune fan si sono dirette all'esterno della casa e hanno cominciato a urlare con un megafono. Le persone in questione hanno chiesto a Soleil Sorge di stare lontana da Alex Belli. Ma non solo, hanno invitato i coinquilini presenti in giardino a riferire il messaggio alla diretta interessata visto che in quel momento si trovava all'interno dell'abitazione.

L'accaduto

Domenica 7 novembre, Francesca Cipriani, Jessica e Lulù Selassié, Carmen Russo e Sophie Codegoni si trovavano in giardino per prendere un po' di sole.

A un certo punto le "vippone" hanno sentito delle urla provenire dall'esterno della casa. Una persona munita di megafono ha lanciato un messaggio per Soleil Sorge: "Devi stare lontana da Alex". Ma non solo, all'indirizzo della 27enne italo-americana è arrivato un messaggio di stima: "Sei l'orgoglio di tutti noi".

Non contenta, la ragazza all'esterno della casa del GFVip ha cominciato ad esprimere anche dei commenti poco carini su Alex Belli. Nel dettaglio, l'attore è stato descritto come un traditore seriale. A detta della ragazza, Belli starebbe recitando una parte all'interno del Reality Show: "Cento Vetrine è finito".

Il messaggio agli altri 'vipponi'

Prima di allontanarsi dalle mure della casa di Cinecittà, la ragazza ha lanciato un messaggio alle "vippone" presenti in quel momento in giardino.

Scendendo nel dettaglio, le concorrenti sono state invitate a riportare il messaggio a Sorge che, in quel momento si trovava all'interno della casa. La ragazza - sempre munita di megafono - ha chiosato: "Se non dite nulla a Soleil, la Regina di Roma riparte". Nel caso in cui l'influencer italo-americana non sarebbe stata messa al corrente dell'accaduto, la "Regina di Roma" ha fatto sapere di tornare all'esterno della casa nel corso della notte e urlare fino a quando la sua beniamina non si sarebbe svegliata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Prima di concludere il suo intervento, la "Regina di Roma" ha lanciato una stoccata agli attuali concorrenti del Grande Fratello Vip: "Siete una massa di false e bugiarde".

Jessica Selassié vuota il sacco

Poco dopo quanto accaduto in giardino, Jessica Selassié si è ritrovata in cucina con Soleil Sorge. Quest'ultima ne ha approfittato per chiedere alla coinquilina se insieme alle sue sorelle l'avessero nominata nella 16^ puntata.

Anziché glissare, Jessica ha riferito che hanno votato Belli perché non contente del suo atteggiamento. Poi, la 25enne ha deciso di riferire a Soleil il messaggio della fan: "La Regina di Roma ha detto che devi allontanarti da Alex".

Il prosieguo della conversazione non è stato possibile intercettarlo, poiché la regia ha deciso di mostrare cosa accadeva nelle altre stanze della casa.