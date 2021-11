Nelle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 6 al 10 dicembre, si tornerà a parlare della relazione tra Patrizio e Clara. Le anticipazioni rivelano che, a Palazzo Palladini, si inizierà a respirare l'atmosfera natalizia e sarà proprio in questo contesto festivo che si svilupperà questa vicenda. A quanto pare il giovane Giordano, desideroso di trascorrere il Natale in compagnia della sua amata, si troverà, invece, ad affrontare un'amara delusione.

Nel frattempo Franco Boschi si scontrerà duramente con suo figlio Nunzio, mentre Michele valuterà la proposta di Rossella di andare a vivere assieme.

Per finire, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, si vedrà Vittorio intento a escogitare uno stratagemma per liberarsi di Speranza, ormai sempre più presa da lui.

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 dicembre: la delusione di Patrizio

Anche quest'anno Un posto al sole, come da tradizione, rispetterà la timeline reale. A breve quindi compariranno gli addobbi natalizi negli appartamenti di Palazzo Palladini e presto dovrebbe fare bella mostra di sé, nell'androne, anche lo storico presepe di Raffaele Giordano (Patrizio Rispo). In questo clima di festa, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) inizierà a pensare a come trascorrere queste vacanze natalizie assieme a Clara (Imma Pirone), ma non tutto andrà come previsto.

Le anticipazioni rivelano, infatti, che il giovane chef vedrà stravolti tutti i suoi piani. Difficile capire se ciò sarà causato da Alberto Palladini (Maurizio Aiello) o da altro, ma sta di fatto che il giovane Giordano vedrà infrangersi il sogno di trascorrere il Natale in compagnia della sua amata.

Upas, trame 6-10 dicembre: Franco si scontra con Nunzio

Nei prossimi episodi di Upas, Franco Boschi (Peppe Zarbo) si mostrerà molto preoccupato per Nunzio (Vladimir Randazzo). Il clima tra i due si farà così teso che padre e figlio arriveranno persino a scontrarsi molto duramente. Non viene svelato però fino a che punto i due si spingeranno durante questo acceso diverbio.

Un posto al sole puntate dicembre: Vittorio vuole allontanare Speranza

Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) inizierà a escogitare un sistema molto "particolare" per convincere Speranza (Mariasole Di Maio) ad allontanarsi spontaneamente da lui. Tale impresa però non sarà affatto semplice, dal momento che la nipote di Mariella risulterà follemente innamorata del giovane Del Bue, al punto da non vederne i difetti.

Michele (Alberto Rossi), deciso a trasferirsi in un nuovo appartamento assieme alla figlia Rossella (Giorgia Gianetiempo), si troverà a dover modificare i suoi piani a causa di un imprevisto.