Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 su Rai 1 Le anticipazioni relative all'episodio che sarà trasmesso lunedì 6 dicembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Stefania sembra ormai aver deciso di lasciare la casa che condivide con le sue amiche. La ragazza è pronta per andare a vivere insieme al padre e alla sua nuova famiglia. Irene, però, che le è molto legata, non prenderà affatto bene la decisione della sua amica. Il dispiacere sarà tale che deciderà di non presentarsi al lavoro.

Tuttavia la signorina Moreau interverrà, facendole capire che è giunto che Stefania segua il suo destino. Pertanto la giovane, per scusarsi, si presenterà a casa Colombo. Flora, dato il successo della sua collezione, otterrà un riconoscimento importante: sarà assunta come stilista a tempo indeterminato. Il traguardo professionale raggiunto, non le farà comunque distogliere il pensiero dalla misteriosa scomparsa del padre. Armando, intanto, per aiutare Agnese, deciderà di avere un confronto con Salvo.

Il Paradiso, episodio 6 dicembre: Irene non vuole che Stefania si trasferisca

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso che andrà in onda il 6 dicembre, Stefania maturerà la decisione di trasferirsi nella casa paterna.

La ragazza preparerà le valigie, lasciando la casa che divideva con Maria ed Irene. A tal proposito, se la prima sarà contenta perché l'amica si ricongiunge al padre, lo stesso non si potrà dire della signorina Cipriani. La ragazza, del resto, ha sempre avuto un rapporto molto stretto con la giovane Colombo, e soffrirà molto all'idea di non averla più a casa con lei.

Irene, presa dal dispiacere, non si presenterà sul posto di lavoro, per non incontrare l'amica.

Tuttavia l'intervento di Gloria le farà capire quanto sia giusto che Stefania vada a vivere con la sua nuova famiglia. A questo punto Irene si renderà conto che la sua reazione è stata esagerata, e di volere solo il bene della sua adorata amica.

Puntata 6/12: Flora pensa alla morte del padre

Gli spoiler della puntata de Il Paradiso delle Signore del 6 dicembre svelano che Flora sarà assunta al grande magazzino a tempo indeterminato. Difatti, considerato il successo della sua collezione, Conti deciderà si tenersi stretta la sua nuova stilista.

La ragazza, pur essendo soddisfatta del traguardo, sarà affranta al pensiero di non sapere come sia morto suo padre. Difatti non riuscirà a nascondere il proprio dolore dinanzi ad Adelaide, la quale la osserva con occhio vigile.

Anticipazioni Il Paradiso del 6/12: Armando parla con Salvo

Stando alle anticipazioni della puntata di lunedì 6 dicembre, Armando, dopo aver appreso che Salvo ha lasciato la casa della madre, deciderà di parlargli.

L'uomo cercherà di spiegargli come stanno realmente le cose fra lui e sua madre. Tuttavia non riuscirà a rivelargli tutta la verità riguardo alla situazione matrimoniale dei suoi genitori.