Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative agli episodi che saranno trasmessi dal 6 al 10 dicembre preannunciano nuovi colpi di scena. Sono previsti diversi sconvolgimenti all'interno della famiglia Saviani-Graziani.

Rossella, inizialmente, proporrà che sia la madre a lasciare Palazzo Palladini, in modo da potersi stabilire dal suo amante. La giovane Graziani sceglierà di schierarsi drasticamente dalla parte del padre, mentre assumerà un atteggiamento molto duro nei confronti della madre.

Il comportamento della ragazza ferirà non poco Silvia, la quale avrebbe preferito che la figlia avesse avuto più comprensione nei suoi confronti. Pertanto Rossella dirà al padre di volere che vada via di casa con lei, lasciando quindi la madre nella loro casa. Michele, inizialmente, sarà disposto a seguire la figlia, una novità, però, potrebbe sconvolgere i suoi piani.

Trame 6-10 dicembre: Michele cerca una nuova casa

Nel corso degli episodi di Upas che andranno in onda dal 6 al 10 dicembre a Palazzo Palladini si inizierà a respirare aria natalizia. Difatti, Raffaele, come da tradizione, potrebbe mettersi all'opera per la realizzazione del suo presepe. Tuttavia, gli animi non saranno leggeri e distesi in tutto lo stabile.

Sulla famiglia Graziani sembra essersi scatenata una nuova tempesta, in seguito ai problemi legati alla crisi di Michele e Silvia. Purtroppo per i due coniugi non ci sarà modo di riparare alla rottura che durava già da troppo tempo. Pertanto, Saviani deciderà di mettersi alla ricerca di un nuovo appartamento dove potersi stabilire.

Rossella, però, gli farà una proposta piuttosto spiazzante.

Upas, episodi al 10 dicembre: Michele e Rossella vanno a vivere insieme

Gli spoiler delle puntate di Upas trasmesse sino al 10 dicembre svelano che Rossella mostrerà un atteggiamento molto solidale nei confronti del padre. Al contrario la ragazza non avrà molta comprensione per il dissidio interiore della madre, anzi le si mostrerà piuttosto ostile.

Silvia, difatti, sarà molto dispiaciuta a causa dell'allontanamento di sua figlia. Dal punto di vista professionale, la giovane Graziani sarà chiamata a compiere una scelta importante, quale la scelta della scuola di specializzazione. A quanto pare sceglierà di partire per Milano, dando una svolta alla sua vita. Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Rossella proporrà al padre di lasciare la casa di Palazzo Palladini insieme a lei. Non è certo che i due partiranno alla volta del capoluogo lombardo, ma sta di fatto che, il destino di Michele sembrerà seguire quello di sua figlia, la quale gli ha mostrato un affetto incondizionato.

Anticipazioni Upas inizio dicembre: una novità per Michele

Stando alle anticipazioni dei prossimi episodi di Upas, Michele e Rossella dovrebbero quanto prima lasciare il palazzo di Posillipo per andare a vivere altrove. Una novità, però, potrebbe costringere Saviani a rivedere i suoi piani.

Gli spoiler su questo sono criptici e non svelano in cosa possa consistere nello specifico tale novità. Tuttavia, non è da escludere che possa trattarsi di qualche offerta di lavoro per il giornalista.