Su Canale 5 proseguono gli appuntamenti con la serie Love is in the air. In Italia le puntate che stanno attualmente andando in onda sono le ultime della prima stagione. Serkan ha da poco scoperto di non essere il padre del figlio che aspetta Selin. La sua ex è infatti rimasta incinta di Deniz. Inoltre, l’uomo ha da poco scoperto di essere affetto da un grave tumore al cervello.

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia svelano che nella seconda stagione il giovane Bolat diventerà veramente padre di una bambina. L’imprenditore però, non verrà subito a conoscenza della gravidanza della sua amata.

Yildiz confesserà a Serkan di essere padre della piccola Kiraz solo dopo che questa avrà compiuto i 5 anni di età.

Spoiler Love is in the air Turchia: Bolat non vuole saperne nulla della figlia

La reazione di Serkan, dopo aver appreso di essere padre, non sarà quella che Eda si aspettava. Bolat infatti, non vorrà saperne nulla della bambina. L’uomo si mostrerà propenso ad aiutare la figlia solo sotto il piano economico, purché Kiraz non venga mai a conoscenza del fatto che lui è suo padre. Eda andrà su tutte le furie non appena sentirà Serkan pronunciare queste parole. La donna dirà a Bolat che a sua figlia serve un padre e non qualcuno che le dia dei soldi.

Sarà allora che Yildz scoprirà i motivi che portarono l’imprenditore ad allontanarsi da lei 5 anni fa.

L’uomo confesserà alla sua ex che il medico l’aveva messo in guardia sulle difficoltà dell’avere una famiglia, viste tutte le cure che avrebbe dovuto affrontare a causa del tumore al cervello che l’aveva colpito. Bolat rivelerà di aver paura che il cancro possa tornare improvvisamente, motivo per cui non vorrà far affezionare Kiraz a lui.

Anticipazioni Love is in the air Turchia: Kiraz scompare, Eda nel panico

Serkan si recherà dal medico che lo rassicurerà sul suo stato da lui. Per l’uomo però sembrerà non esserci pace, dato che poco dopo la mamma di Kiraz lo chiamerà sconvolta avvisandolo della scomparsa di loro figlia. Tutti si mobiliteranno affinché la giovane possa essere ritrovata nel più breve tempo possibile.

Ad essere fondamentale nelle ricerche sarà Can, il figlio dei colleghi Piril e Engin.

Sarà proprio grazie al ragazzo che Kiraz verrà ritrovata nei pressi di un lago. Bolat troverà la bambina intenta a lanciare un palloncino in cielo indirizzato al papà, un astronauta secondo lei. Il figlio di Aydan arriverà alla festa di compleanno della figlia vestito da astronauta. Non appena lo vedrà, Kiraz scapperà. Solo dopo la bambina confiderà ai genitori di essere molto felice e che sperava che suo padre fosse proprio come Serkan.