Prosegue l'appuntamento quotidiano con Un posto al sole e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 15 al 19 novembre 2021 in prima visione assoluta, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Roberto Ferri che proverà ancora una volta a manipolare Marina Giordano mentre in città ci sarà il ritorno di Nunzio e Lara.

Lara torna in città da Roberto: anticipazioni Un posto al sole al 19 novembre

Nel dettaglio, le trame dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti fino al 19 novembre su Rai 3, rivelano che Marina scoprirà la notizia del ritorno in città di Lara.

A questo punto, la Giordano si chiederà se Roberto Ferri la smetterà di farle delle avances, dato il ritorno della donna con la quale ha una relazione.

Tuttavia, Ferri non avrà alcuna intenzione di arrendersi e infatti metterà in atto l'ennesima provocazione nei confronti della donna, con lo scopo ben preciso di farla cadere nella sua trappola.

Gli spoiler delle prossime puntate di Un posto al sole, infatti, rivelano che Roberto cercherà in tutti i modi di manipolare Marina, complice anche il ritrovato sodalizio con Lara, che diventerà la sua complice in questa situazione.

Roberto Ferri prova a manipolare Marina

Tuttavia il piano studiato da Ferri non riuscirà a dare i frutti sperati e la situazione non andrà proprio nel modo in cui Roberto l'aveva immaginata.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché in queste nuove puntate della soap opera ci sarà anche il rientro in città di Chiara, la quale tornerà a svolgere il suo lavoro in radio.

Ben presto, però, la vita di Chiara sarà letteralmente stravolta: la ragazza sarà coinvolta in un terribile incidente stradale assieme a suo padre e le condizioni di salute di entrambi appariranno molto gravi.

Le trame di Un posto al sole al 19 novembre, rivelano che Chiara dovrà essere sottoposta ad un delicato e immediato intervento in seguito all'incidente stradale.

Il ritorno di Nunzio dopo l'incidente di Chiara: trame Upas 15-19 novembre

Tale notizia verrà data ben presto a Nunzio: il ragazzo, infatti, nel momento in cui apprenderà la gravità della situazione di Chiara, non ci penserà su due volte a tornare subito in città per stare al fianco della ragazza.

E poi ancora Silvia deciderà di confidarsi con Guido: la donna confesserà di credere al fatto che sua figlia Rossella non l'abbia ancora perdonata del tutto, per il tradimento ai danni di suo padre Michele.

Occhi puntati anche su Filippo: le trame delle nuove puntate di Un posto al sole rivelano che l'uomo dovrà fare i conti con la sparizione improvvisa di sua figlia Irene, la quale farà perdere le tracce in maniera misteriosa.