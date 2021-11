Sono passati pochi giorni da quando in rete ha cominciato a circolare la notizia che una storica protagonista di Uomini e donne ha annunciato il suo addio. Dopo anni di presenze negli studi Elios, Ida Platano ha deciso di allontanarsi perché demoralizzata dalle conoscenze senza lieto fine che ha avuto. Riapparsa sui social network dopo l'ultima registrazione, la bresciana si è detta grata ai propri fan per l'affetto e il sostegno che le danno sin dal primo giorno.

La decisione della dama di Uomini e Donne

Lunedì 8 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, quella che aggiornerà i telespettatori sul rapporto tra Ida e Diego.

Come sanno benissimo i fan, gli appuntamenti con il dating-show sono registrati con largo anticipo rispetto a quando vengono trasmessi su Canale 5, tant'è che sono successe molte cose tra Platano e Tavani dopo il bacio del quale parleranno tra qualche ora davanti alle telecamere.

Lo scorso venerdì 5 novembre, ad esempio, la dama ha spiazzato il pubblico in studio annunciando il suo imminente addio al programma. Delusa dalle conoscenze che ha fatto in questi mesi (tutte senza un lieto fine), la parrucchiera ha deciso di allontanarsi dal Trono Over per dedicare più tempo a sé stessa e al figlio.

A pochi giorni di distanza dalla sua ultima apparizione agli Elios, Ida si è mostrata su Instagram per salutare e ringraziare le tante persone che continuano a volerle bene e a starle accanto virtualmente anche in questo periodo non semplice della sua vita.

Il messaggio Ig dopo la registrazione di Uomini e Donne

La sera del 7 novembre, dunque, Ida ha pubblicato un paio di Instagram storie per comunicare a distanza con i propri follower.

Rivolgendosi direttamente alle persone che la seguono sui social network da tanti anni, la dama di Uomini e Donne ha detto: "Vi ringrazio sempre tutti per il vostro affetto, calore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Siete tantissimi".

Nei video in questione, Platano è apparsa un po' stanca e provata: la registrazione del dating-show alla quale ha partecipato, non deve essere stata semplice per la parrucchiera che, di punto in bianco, ha deciso di lasciare il Trono Over dopo anni vissuti da assoluta protagonista.

Visto che le riprese settimanali del format di Maria De Filippi si sono concluse il 5 novembre (quelle del giorno dopo sono state annullate per motivi sconosciuti), non è dato sapere se l'addio di Ida è definitivo oppure se ha solo scelto di prendersi una pausa dalla televisione per rimettere insieme i pezzi del suo deluso cuore.

La storia con Diego: dalla scelta alla rottura a Uomini e Donne

Prima di annunciare il suo addio a U&D, Ida si è confrontata nuovamente con Diego. Ad una settimana di distanza dalla scelta sotto la cascata di petali rossi, i due si sono ritrovati a dover risolvere dei problemi di comunicazione e di priorità.

Nel cercare di chiarire con Platano, il cavaliere si è trovato coinvolto anche in un'accesa discussione con Armando Incarnato e Tina Cipollari, un battibecco che probabilmente sarà estromesso dalla puntata in fase di montaggio su espressa richiesta di Tavani.

Quando Maria De Filippi gli ha fatto notare che la bresciana ha comunicato la sua intenzione di lasciare lo studio da sola, il romano si è detto pronto a tutto pur di farle cambiare idea, anche lontano dai riflettori.

I fan del format Mediaset, dunque, ora sono curiosi di scoprire cosa succederà tra Ida e Diego nella quotidianità, se lui abbandonerà il Trono Over per frequentare la dama oppure se l'amore che dice di provare non è abbastanza forte da andare oltre le telecamere, e quindi prenderà parte alle prossime riprese.