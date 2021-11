All'esterno del Grande Fratello Vip 6 è accaduto un episodio curioso. Alcuni detrattori di Alex Belli si sono diretti fuori la casa di Cinecittà e hanno cominciato ad urlare con l'intento catturare l'attenzione dell'attore. Stando a quanto riportato dai "vipponi" che in quel momento si trovavano in giardino, le persone munite di megafono avrebbero espresso dei giudizi poco dolci sul 38enne.

L'accaduto

Domenica 7 novembre, Jessica e òucrezia Selassié, Francesca Cipriani, Carmen Russo e Sophie Codegoni si trovavano in giardino per prendere un po' di sole.

A un certo punto, le "vippone" hanno sentito delle urla provenire dall'esterno della casa. Come riportato da Jessica, alcune urla avrebbero definito Alex Belli un traditore seriale. Ma non è finita, perché altre urla all'indirizzo dell'attore hanno chiosato: "Alex sei una m....". Non contenti, i detrattori del 38enne hanno proseguito con gli insulti: "Fai schifo, sei finito, fai ridere, sei un fallito".

La situazione è stata talmente imbarazzante che, la stessa Francesca si è augurata che in quel momento Belli non uscisse in giardino: "Se Alex esce fuori sarà dura eh, ti rendi conto?". Infine, ci sarebbe stato un appello per Soleil Sorge ma i "vipponi" presenti in giardino non avrebbero ben capito di cosa si trattasse.

Il messaggio per Lulù

A quanto pare, le persone all'esterno della casa del Grande Fratello Vip hanno deciso di mandare anche un messaggio di sostegno per Lulù Selassié. Scendendo nel dettaglio, sarebbe stato urlato con tanto di megafono a qualcuno di prendersi cura della più grande delle sorelle Selassié. La 33enne proprio nella giornata di domenica aveva avuto un crollo emotivo, a causa degli alti e bassi con Manuel Bortuzzo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultimo dopo essersi riavvicinato, sembrerebbe avere fatto nuovamente dei passi indietro.

In particolare, Lulù parlando con Manila Nazzaro avrebbe espresso il desiderio di volere aiutare di più il nuotatore durante i suoi momenti di sconforto. Non è escluso che il messaggio per Lulù sia scaturito proprio da quest'ultimo episodio.

L'atteggiamento di Alex spacca l'opinione

Alex Belli è finito al centro delle polemiche in questi ultimi giorni. Dopo la festa di Halloween, l'attore si è reso protagonista di un confronto al vetriolo con Aldo Montano. Ma non solo, il suo avvicinamento a Solei Sorge ha portato la moglie Delia Duran ad avere un attacco di gelosia. Come se non bastasse, il gieffino si è reso protagonista anche di una frase infelice ai danni di Manuel Bortuzzo.

Se da un lato c'è chi ha difeso a spada tratta il 38enne, dall'altro c'è chi ha attaccato duramente Alex Belli per l'atteggiamento mostrato all'interno del Reality Show.