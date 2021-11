Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni su Un posto al sole, la popolare soap opera ambientata in un condominio di Napoli.

Le trame delle nuove puntate che i telespettatori avranno modo di vedere dal 22 al 26 novembre sui teleschermi di Rai 3 annunciano che Filippo Sartori riuscirà a recuperare finalmente la memoria. Le nozze di Silvia con suo marito Michele Salviani, invece, saranno a un punto morto.

Un posto al sole, puntate 22-26 novembre: il matrimonio di Silvia e Michele ai titoli di coda

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle nuove puntate in programma da lunedì 22 a venerdì 26 novembre annunciano incredibili novità per i fan della soap opera.

Scendendo nei particolari, Niko sarà incapace di far fronte alla mole di lavoro che ha di fronte. Il giovane Poggi, a questo punto, inizierà a valutare una soluzione: l'avvocato, infatti, penserà di prendere Alberto Palladini (Maurizio Aiello) come aiutante visto che è ricerca di un'occupazione. Una decisione che si rivelerà alquanto difficile visto i trascorsi non proprio limpidi del padre di Federico.

Nella famiglia Saviani il clima sarà abbastanza teso nonostante la scelta di Silvia di lasciare Giancarlo per restare al fianco del marito. Nonostante tutto la donna non si sentirà più appagata dalle attenzioni di Michele. Per questo motivo, la proprietaria del Caffè Vulcano penserà che il suo matrimonio sia giunto ai titoli di coda.

Rossella alle prese con il suo futuro professionale

Nelle puntate 22-26 novembre di Upas, per Rossella arriverà il momento di decidere se continuare gli studi a Napoli - e quindi dare un'opportunità al dottor Riccardo Crovi - oppure rimanere a casa.

Michele, a questo punto, cercherà di convincere sua figlia a pensare al suo futuro professionale, sebbene sia consapevole che l'ultima decisione spetti a lei.

Filippo riesce a recuperare i dieci anni di memoria, Serene e Irene felici

La famiglia Sartori, invece, tirerà un sospiro di sollievo quando ritroverà Irene sana e salva dopo la sua decisione di fuggire a causa della gelosia per l'arrivo a casa della sorellina Elisabetta. Tutte queste emozioni avranno un'inaspettata conseguenza.

Infatti, aiuteranno Filippo (Michelangelo Tommaso) a recuperare i dieci anni di memoria perduti nell'operazione chirurgica al cervello. Per questa ragione, Serena e sua figlia Irene saranno felicissime di aver ritrovato il loro congiunto.

Gli episodi di Un posto al sole già andati in onda possono essere rivisti in modalità on-demand sulla piattaforma "Rai Play" poche ore dopo la messa in onda in tv.