Interessanti avvenimenti caratterizzeranno le nuove puntate di Un posto al sole previste dal 15 al 19 novembre su Rai 3. Le trame dello sceneggiato italiano raccontano che Nunzio Cammarota tornerà a Napoli in seguito all'incidente di Chiara Petrone, mentre Filippo Sartori sarà in ansia per la fuga di sua figlia Irene.

Un posto al sole, puntate 15-19 novembre: la fuga di Irene

Le anticipazioni di Un posto al sole sulle puntate dal 15 al 19 novembre in tv segnalano che Rossella e Riccardo cercheranno di evitare che Mattia possa compiere un gesto scellerato.

Laura, invece, tornerà a Napoli con uno scopo ben preciso. La donna, infatti, aiuterà Roberto a manipolare Marina. Purtroppo il piano si rivelerà più difficile del previsto.

Vittorio assumerà un comportamento diverso da come aveva pensato con Speranza dopo essere stato ammonito dal padre. Irene, intanto, sarà sempre più gelosa dell'arrivo della sorellina a casa. Per questa ragione, la piccola Sartori deciderà di mettere in azione una fuga che desterà la preoccupazione dei suoi famigliari.

Filippo disperato per la scomparsa di Irene

Nelle puntate di Upas trasmesse a metà novembre sui teleschermi italiani, Marina sembrerà decisa a concentrarsi sui problemi del suo matrimonio con Fabrizio, Nonostante tutto, la Giordano dovrà vedersela con le provocazioni di Roberto.

Niko e Susanna, invece, decideranno di vivere in piena serenità la loro storia d'amore. Michele sarà pronto a far ritorno in radio, sebbene qualche problema con Chiara. In questo modo, Saviani si appresterà a tornare a microfoni di Radio Golfo 99, se un evento non sconvolgesse la sua vita.

Per Susanna, invece, arriverà il momento di tornare a casa dopo il ricovero per l'aggressione subita da parte di Mattia.

Filippo sarà disperato per la scomparsa di sua figlia.

Nunzio torna a Napoli per vegliare su Chiara

Chiara e suo padre saranno coinvolti in un brutto incidente automobilistico. Entrambi riporteranno delle serie conseguenze. Petrone, infatti, sarà sottoposta ad una lunghissima e delicata operazione chirurgica per limitare i danni mentre le condizioni del genitore appariranno disperate.

Per questo ragione, Nunzio tornerà a Napoli per vegliare sulla ragazza.

Rossella, invece, sarà sempre più divisa tra l'affetto che nutre per Ornella e il sentimento per Riccardo. In dettaglio, la giovane Saviani non riuscirà a gestire il carattere arcigno del dottor Crovi.

Silvia, intanto, avrà un duro sfogo con Guido dove confiderà di temere che sua figlia non le perdoni il tradimento con Giancarlo. Filippo tirerà un sospiro di sollievo quando Irene verrà ritrovata. Sarà in questo frangente che il Sartori sarà travolto da moltissime emozioni, che avranno un forte impatto su di lui.