Tante novità attendono i fan di Love is in the air nel corso delle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5. Le trame turche della soap che ha come protagonisti Hande Ercel e Kerem Bursin raccontano che ci sarà una nuova delusione per Eda Yildiz.

La donna scoprirà che Serkan Bolat non si sente pronto a fare da padre alla piccola Kiraz. L'architetto, infatti, si dirà pronto soltanto ad occuparsi delle spese economiche per il mantenimento della bambina.

Anticipazioni Love is in the air: Eda è diventata madre di una bambina

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti i nuovi episodi che verranno trasmessi su Mediaset evidenziano che Serkan prenderà una decisione che farà discutere.

La seconda stagione della soap comincia con un salto temporale di cinque anni dal quale si apprende che Serkan e Eda si sono detti addio. Bolat aveva preferito lasciare la fidanzata per pensare al suo lavoro all'Art Life, rinunciando all'idea di mettere su famiglia. Per questo motivo, Yildiz aveva deciso di non rivelare all'uomo della sua gravidanza. La donna, quindi, nel frattempo è diventata madre di una bambina di nome Kiraz.

Dopo cinque anni, Serkan si imbatterà proprio in Kiraz e avrà modo di rivedere per caso Eda. Quest'ultima continuerà a nascondere all'uomo che la bambina è in realtà sua figlia, facendogli credere che sia di Melo.

Serkan scopre che Kiraz è sua figlia

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Aydan (Neslihan Yeldan) e Engin (Anil Ilter) inizieranno ad avere dei sospetti, e decideranno di procedere con la comparazione del Dna di Serkan e Kiraz.

Temendo che la verità possa venire a galla da un momento all'altro, Eda organizzerà una fuga con sua figlia, la quale però non sarà contenta della decisione della madre. E così Kiraz racconterà all'architetto che sua mamma non è Melo, bensì Yildiz.

La nipote di Ayfer, a questo punto, dovrà affrontare la realtà dopo aver annullato il viaggio.

Dirà infatti a Serkan che Kiraz è il frutto del loro amore. Una rivelazione che spiazzerà Bolat, il quale assumerà un comportamento sorprendente.

Bolat non si sente pronto a fare da padre, Yildiz addolorata

Serkan dirà a Eda di non sentirsi pronto a fare da padre a Kiraz nonostante voglia contribuire al suo sostentamento economico.

L'architetto pretenderà anche che la bambina non sappia della loro parentela.

Un'affermazione che farà soffrire Yildiz, la quale non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere da parte dell'uomo che ama. Aydan disapproverà la decisione di Bolat, infatti farà di tutto per potersi prendere cura della nipotina.