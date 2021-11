Nelle puntate di Un posto al sole, in onda su Rai 3 dall'8 al 12 novembre, sono previsti risvolti molto drammatici in merito alla vicenda dell'aggressione ai danni di Susanna. Nei prossimi episodi, i sospetti inizieranno a concentrarsi su Mattia e queste "attenzioni" faranno perdere la testa al rider. Quest'ultimo inizierà a mostrare la sua natura violenta, dapprima litigando con il dottor Crovi e in seguito aggredendo Diego al Vulcano. Ma cosa succederà a questo punto?

Trame 8-12 novembre: ​​lite tra Mattia e Riccardo

Le condizioni di Susanna (Agnese Lorenzini) miglioreranno considerevolmente e la ragazza si appresterà a lasciare, finalmente, l'ospedale.

Mentre Franco (Peppe Zarbo) e Niko (Nicola Turco) riprenderanno le loro indagini per assicurare alla giustizia il suo aggressore.

Nel frattempo avverrà un incidente molto curioso che sposterà le attenzioni su Mattia (Andrea Pacelli). Il giovane rider sarà protagonista di una tremenda lite con il dottor Riccardo Crovi (Mauro Racanati). Non vengono chiarite le motivazioni dell'alterco che potrebbe, però, essere legato in qualche modo a Rossella (Giorgia Gianetiempo). A quanto pare tale scontro non avrà particolari conseguenze, ma rivelerà però la natura violenta del rider.

Un posto al sole, anticipazioni dall'8 al 12 novembre: i sospetti di Niko

Nei prossimi episodi di Un Posto al sole, Diego (Francesco Vitiello) ricorderà un dettaglio che potrebbe avere un peso decisivo sulle indagini.

Il giovane Giordano è stato uno dei pochi ad allacciare un rapporto di amicizia con Mattia e potrebbe essere questo particolare a portarlo ad avere un'intuizione. Nel frattempo i sospetti sul rider si faranno sempre più pressanti e, in particolare, Niko si convincerà del fatto che, dietro l'aggressione ai danni di Susanna, possa nascondersi proprio il giovane rider.

Un posto al sole, puntate dall'8 al 12 novembre: ​​aggressione a Diego

Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 12 novembre avverrà un drammatico colpo di scena. Mattia, ormai braccato dalla giustizia, andrà totalmente fuori controllo e farà del male ad uno dei pochi che gli aveva mostrato empatia. Il rider infatti aggredirà Diego Giordano, salvo poi scappare in preda al panico.

Non vengono forniti dettagli sulle condizioni del figlio di Raffaele, anche se la sensazione è che possa cavarsela con poco. Nel frattempo Mattia, ancora a piede libero e conscio di essere stato scoperto, potrebbe rappresentare un pericolo per altre persone. In particolare pare proprio che il rider individuerà una nuova vittima. Si tratterà di Rossella o di qualcuno di diverso? Per scoprirlo bisognerà attendere i prossimi giorni.