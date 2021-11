Sono tantissime le novità di Un Posto al sole: le anticipazioni 8-12 novembre 2021 promettono puntate davvero emozionanti. L'appuntamento è, come sempre, alle 20:25 circa su Rai 3 e su RaiPlay in streaming, dove possono essere rivisti in replica tutti gli episodi di Upas.

Gli spoiler di Upas concentrano l'attenzione su Mattia, l'aggressore di Susanna. Il rider di bar Vulcano non si fermerà e, ancora a piede libero, metterà a segno il suo nuovo crimine. Nella sua rete ci sono Diego e Rossella, già da tempo nei suoi pensieri ossessivi.

Attenzione anche a Marina, divisa tra Fabrizio e Roberto.

La sua situazione sentimentale si farà molto complicata dopo un litigio con Rosato, che lascerà segni indelebili. Intanto, Ferri indaga sul reale motivo del ritorno a Napoli di Lara.

Un Posto al sole, anticipazioni: Mattia sparisce nel nulla, qualcuno è in pericolo

Gli spoiler di Upas della settimana che va dall'8 al 12 novembre 2021 svelano che il pericoloso rider di bar Vulcano sarà ormai al centro dei sospetti di molte persone: Niko e Franco sono certi che sia stato lui ad aggredire Susanna, ma come possono fare per trovare le prove?

A sospettare di lui è anche Diego, che fa una mossa azzardata. Mattia, completamente fuori controllo, lo aggredirà senza pietà per poi far perdere le sue tracce.

Rossella è ancora nel mirino di Mattia e non si rende conto di essere in pericolo. Qualcuno arriverà in tempo per fermarlo?

Lara insospettisce Ferri

Roberto è deciso a conquistare Marina e farla tornare nella sua vita, ma deve anche risolvere un mistero che non lo fa stare tranquillo: come mai Lara è tornata a Napoli?

Intanto, la bella Giordano è sempre più vicina a Roberto, che non perde tempo a offrirle il suo appoggio.

Fabrizio è incontrollabile e irriconoscibile e nemmeno le cure di Marina sembrano farlo tornare a galla.

Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Rosato si renderà finalmente conto della possibilità di perdere la donna che ama e così chiederà a Marina un'ultima possibilità, promettendole di cambiare.

Marina e Roberto tornano insieme? Un Posto al sole anticipazioni

Nonostante le buone intenzioni di Fabrizio, Marina è attratta da Roberto e non riesce a controllare le sue emozioni. Ci sarà un ritorno di fiamma inaspettato?

Buone notizie per Susanna, che verrà dimessa dall'ospedale e tornerà a casa con il suo amore Niko. Chissà che riesca finalmente a ricordare il volto del suo aggressore e mettere la parola fine a questo incubo.

Mattia, ancora a piede libero e sparito dalla circolazione dopo aver aggredito il povero Diego, pensa ossessivamente alla sua prossima vittima. In cima alla lista nera sembra proprio esserci Rossella, rea di non avergli dato attenzione.