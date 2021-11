Le nuove anticipazioni di Un Posto al sole delle puntate che andranno in onda su Rai 3 nella settimana 8-11 novembre sono ricchissime di colpi di scena e svolte importanti. Gli episodi saranno trasmessi sempre alle 20:25 e on demand su RaiPlay, dove è possibile vedere anche le repliche. L'attenzione sarà tutta sulle indagini per incastrare l'aggressore di Susanna, che è ormai certo sia Mattia, l'insospettabile rider di bar Vulcano. Questa volta, a finire nella sua rete sarà un altro innocente con la sola colpa di aver intuito la sua reale natura.

Intanto, Marina si troverà divisa tra Roberto e Fabrizio e dovrà fare una scelta importante che cambierà per sempre la sua vita sentimentale. Nelle nuove trame di Upas ci sarà anche spazio per momenti lieti: Susanna si prepara a essere dimessa, mentre a casa Sartori torna la felicità. Tuttavia, c'è una persona che non è così contenta della nuova arrivata Elisabetta.

Anticipazioni di Un Posto al sole, settimana 8-12 novembre 2021

La nuova settimana di programmazione di Upas inizia con un litigio tra Fabrizio (Giorgio Borghetti) e Marina (Nina Soldano) che avrà conseguenze non indifferenti per la coppia. La bella Giordano, infatti, si renderà conto che Roberto è ancora presente nei suoi pensieri, come lo è sempre stato.

È tempo di fare una scelta, anche perché Ferri non perde tempo per guadagnare terreno. Nel frattempo, si avvicinano le dimissioni dall'ospedale di Susanna (Agnese Lorenzini). Peccato che il suo aggressore sia ancora a piede libero.

Le nuove anticipazioni di Un posto al sole raccontano che Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cercherà di avvicinarsi ancora di più a Marina.

Giordano, tuttavia, è molto indecisa sul da farsi. Problemi per Speranza dopo l'arrivo inaspettato del padre Espedito che mette in difficoltà anche Guido e Mariella.

Marina divisa tra Fabrizio e Roberto

Marina (Nina Soldano) è molto attratta da Ferri e non lo può più nascondere a se stessa. Roberto è pronto a riaverla nella sua vita, ma deve ancora combattere con l'affetto che la sua amata prova per Fabrizio, in grande difficoltà.

Continuando con le anticipazioni di Upas, vedremo Diego avere un'illuminazione sull'aggressore di Susanna e concentrare i suoi sospetti su Mattia. La reazione del pericoloso rider sarà tremenda.

Upas spoiler: Mattia aggredisce Diego e scappa

Ormai è chiaro che l'aggressore di Susanna è Mattia (Andrea Pacelli), come hanno appurato Franco e Niko.

Fabrizio (Giorgio Borghetti), resosi conto della reale possibilità di perdere Marina, le dimostra tutto il suo amore e le promette di cambiare ma nel cuore e nella testa della sua amata c'è ancora Roberto.

Occhio alla puntata di Un Posto al sole di venerdì 12 novembre: Mattia aggredisce Diego (Francesco Vitiello) per poi sparire nel nulla. Nella sua mente, c'è già il nome della prossima vittima.

Infine, Filippo chiede aiuto agli altri abitanti della Terrazza per prendersi cura di Elisabetta. Le sue attenzioni per la bimba rendono triste Irene, che non sembra accettare l'arrivo della sorellina.