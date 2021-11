Continua su Rai 3 la programmazione della serie tv "Un posto al sole" che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 8 a venerdì 12 novembre, Ferri proverà ad avvicinarsi a Marina: la donna quindi si troverà a dover far fronte alla crisi matrimoniale con Fabrizio e al ripetuto corteggiamento del Ferri.

Intanto Espedito, il padre di Speranza, affiderà a Guido il compito di sorvegliare il buon operato della figlia, mentre Mattia colpirà Guido e scapperà, confermando così di essere un pericolo per tutti.

Ferri tenta di avvicinarsi a Marina

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 8 novembre, l'accesa discussione avvenuta tra Fabrizio e Marina potrebbe portare a una difficile riappacificazione tra i due. Da una parte l'uomo ragionerà sugli errori fatti, con la Giordano che invece si confronterà con Roberto. Intanto Susanna si appresterà a lasciare l'ospedale e sia Franco che Niko continueranno a voler scoprire chi possa avere aggredito la ragazza. Inoltre si avvicinerà sempre di più il momento della visita di Espedito Altieri, che non potrà che portare a momenti di tensione.

Nell'episodio di martedì 9 novembre, Ferri proverà ad avvicinarsi a Marina, con quest'ultima che sarà impegnata a risolvere la sua crisi matrimoniale.

Nel frattempo una lite tra Mattia e Crovi getterà più di un ombra sui comportamenti dei due uomini. In tutto questo Mariella ha intenzione di affrontare Altieri per assecondare Speranza, ma Guido cambierà idea.

Altieri affida a Guido il compito di controllare Speranza

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 10 novembre, il carattere particolare di Crovi porterà a delle problematiche con Ornella e Rossella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Diego ha un'idea che potrebbe portare a una svolta le indagini sull'aggressione a Susanna. Intanto Marina dovrà fronteggiare da una parte il corteggiamento di Roberto e dall'altro il bisogno di aiuto di Fabrizio, che ha una dipendenza dagli alcolici. Inoltre Vittorio e Samuel saranno contenti che il padre di Speranza sia andato via, con Guido che riceverà un compito difficile.

Nella puntata di giovedì 11 novembre, Niko approfondirà le indagini per capire se sia stato effettivamente Mattia ad aggredire Susanna. Roberto invece vedrà Lara e cercherà di capire il motivo del suo ritorno a Napoli. Nel frattempo Marina sarà colpita da un gesto fatto da Fabrizio, il quale dimostrerà di tenere molto a lei. In tutto questo Guido sarà in ansia per il delicato ruolo affidatogli dal padre di Speranza di controllarla.

Irene non gradisce il comportamento del padre

In base agli spoiler di venerdì 12 novembre, Mattia colpirà Diego e fuggirà via. Il ragazzo ormai sarà un pericolo per gli altri e per sé stesso. Infine Filippo sarà molto impegnato ad occuparsi di Elisabetta e chiederà un aiuto al palazzo su come comportarsi con Irene. La bambina però si sentirà trascurata e non apprezzerà il comportamento tenuto dal padre.