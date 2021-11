Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana 'Un posto al sole', che racconta la vita, gli amori e i dolori di un gruppo di persone residenti in un condominio di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dall'8 al 12 novembre, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui problemi matrimoniali di Fabrizio e Marina, sull'attrazione di Giordano per Roberto, sull'arrivo di Espedito, sul carattere di Riccardo, sull'aggressione di Mattia a Diego e sulla fuga del rider .

Marina e Fabrizio litigano

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Marina e Fabrizio avranno una brutta lite che potrebbe avere conseguenze insanabili per la loro relazione. L'uomo rifletterà sui suoi errori, mentre Giordano affronterà Roberto. Approfittando dell'occasione, Ferri cercherà di accorciare le distanze con Marina, troppo impegnata a gestire la sua crisi matrimoniale. A quel punto, Giordano si ritroverà ad un bivio: cedere al desiderio che prova per Roberto o aiutare Fabrizio a superare la sua dipendenza dall'alcool. In seguito, quest'ultimo dimostrerà alla moglie concretamente di amarla e di voler cambiare per ritrovare la serenità perduta nel loro matrimonio. Franco e Niko si interrogheranno ancora su chi abbia aggredito Susanna quella sera, mentre quest'ultima sarà in procinto di essere dimessa dall'ospedale.

Espedito Altieri arriverà a Napoli. Mariella lo verrà a sapere e cercherà di sponsorizzare la causa di Speranza ai suoi occhi. Nel frattempo, Guido farà dietrofront per poi trovarsi in difficoltà. Alla fine, Espedito raccomanderà Esperanza, mentre Guido riceverà un incarico inatteso. Dopo di che Espedito ripartirà, rendendo molto felici sia Vittorio che Samuel.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ornella parlerà a Rossella del carattere di Riccardo

Riccardo e Mattia avranno un'accesa discussione che metterà in luce la natura violenta del rider, gettando anche qualche ombra sul carattere fumantino del medico. Ornella si renderà conto delle attitudini di quest'ultimo e né discuterà con Rossella. Diego avrà un'importante intuizione che potrebbe far scoprire l'identità dell'aggressore di Susanna.

Niko tenterà di capire se è stato veramente Mattia ad aggredire Picardi, mentre Ferri chiederà a Lara per quale motivo è ritornata a Napoli così all'improvviso. Dopo aver aggredito Diego, Mattia fuggirà rendendosi irreperibile. Filippo non si sentirà a suo agio nel doversi occupare di Elisabetta e chiederà agli inquilini della terrazza di fare compagnia ad Irene. La bambina però non sarà molto felice della decisione del padre.