Domenica 5 dicembre è andata in onda la dodicesima puntata di Amici, quella che ha visto le eliminazioni di Tommaso e Virginia e la sostituzione di Guido. Tra gli altri momenti che hanno catturato l'attenzione dei telespettatori, spicca quello di un nuovo gioco che Maria De Filippi ha proposto: i ragazzi della scuola hanno partecipato ad "obbligo o verità". I primi concorrenti sono stati Sissi e Alex: lei non ha risposto alla domanda posta dalla conduttrice e ha affrontato la penitenza, lui è stato più coraggioso e si è risparmiato una "lavata di testa".

Amori e tensioni tra gli allievi di Amici

Mai come quest'anno, Maria De Filippi sta cercando di far conoscere i ragazzi di Amici al cento per cento, in modo che il pubblico possa affezionarsi alle persone oltre che agli artisti che sono.

Nel corso dello speciale del 5 dicembre, la presentatrice ha proposto un nuovo gioco: i cantanti e i ballerini della scuola sono stati chiamati a rispondere a "piccanti" domande sui loro rapporti in casetta.

La prima allieva a partecipare ad "obbligo o verità", è stata Sissi. L'assistente Giulia Stabile ha scoppiato il palloncino contenente la richiesta che un talento della classe ha voluto fare alla giovane compagna e poi l'ha letta: "Sei innamorata di qualcuno?".

La padrona di casa ha informato la cantautrice che la penitenza per una mancata risposta era farsi tagliare una ciocca di capelli.

Due coppie nella casetta di Amici

"No vabbè innamorata. Cioè, è una parola gigante. Se devo prenderla letteralmente, non lo so", ha balbettato Sissi prima di preferire l'obbligo alla verità.

Raggiunto il centro studio, la cantante di Amici ha accettato di farsi tagliare da Maria una piccola ciocca di capelli, la stessa che Rudy Zerbi si è messo in testa per gioco poco dopo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La presentatrice di Amici ha cercato di indagare sul legame che sta nascendo tra la ragazza e Dario, tant'è che ha mandato in onda un video sulle due coppie che si sono formate nella casetta quest'anno.

Gossip recenti, inoltre, fanno sapere che la giovane ha lasciato lo storico fidanzato proprio perché si è presa una cotta per il ballerino 17enne, quello al quale non riesce ancora a dichiarare amore davanti alle telecamere.

Antipatie e abbracci tra i talenti di Amici

Il secondo a partecipare alla prima puntata di obbligo o verità, è stato Alex.

La domanda alla quale ha dovuto rispondere il cantante di Amici 21, è la seguente: "Cosa non sopporti di Serena?".

Maria De Filippi ha informato il ragazzo che se avesse scelto la penitenza si sarebbe dovuto bagnare tutti i capelli e restare così fino alla fine della registrazione.

Senza pensarci troppo, il giovane ha confessato: "Non sopporto il suo essere testarda, ma molto testarda. E poi non sopporto le espressioni facciali che fa quando ci sono discussioni".

L'allievo del team Cuccarini stava andando avanti col il suo elenco ma la conduttrice l'ha bloccato dicendogli che la sua risposta era soddisfacente.

Tra i due talenti appena citati, non c'è simpatia sin dall'inizio di questa ventunesima edizione: qualche settimana fa, infatti, è stato mandato in onda un daytime in cui Alex e Serena discutevano abbastanza animatamente all'interno della casetta che ospita tutto il cast. Il cantautore se l'è presa con i compagni di classe che continuavano a lasciare aperta la porta d'ingresso nonostante vicino ci fosse lui intento a mangiare.

La ballerina ha riaperto la porta dopo che il compagno l'aveva chiusa per l'ennesima volta e questo ha dato il via ad una litigata che ha anticipato i rapporti tesi che ci sono tutt'ora tra i due protagonisti del programma di Canale 5.