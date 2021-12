Imperdibili le anticipazioni di Un posto al sole della settimana 13-17 dicembre 2021 in onda su Rai 3 e in replica su RaiPlay, dove possono essere anche viste in streaming. Puntate dedicate ai problemi di coppia, quelle della prossima settimana: Silvia e Michele sembreranno riavvicinarsi nonostante tutto, mentre Vittorio rischierà di combinare un guaio con il suo piano volto a far disinnamorare Speranza. Occhio a Patrizio e Clara, che potrebbero arrivare a dirsi addio. Stando infatti agli spoiler di Upas, dopo un confronto con Ornella che la farà riflettere, Clara prenderà una sofferta decisione.

Spoiler Un Posto al sole, puntate 13-17 dicembre 2021

Nei nuovi episodi della soap che andranno in onda la settimana prossima, Silvia (Luisa Amatucci) verrà a sapere che Michele (Alberto Rossi) ha ricevuto un'importante proposta lavorativa a Milano e temerà che possa accettare. I due sembreranno riavvicinarsi, nonostante la decisione di separarsi. Nel frattempo, Vittorio (Amato D’Auria), seguendo i pessimi consigli di Samuel (Samuele Cavallo), prova a mettere in atto un piano per far allontanare Speranza (Mariasole Di Maio), spaventato dall'idea che possa essersi innamorata davvero di lui.

Patrizio esasperato da Alberto

Le anticipazioni di Un Posto al sole continuano con il malumore di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli), stanco di dover continuamente sopportare la presenza del terzo incomodo Alberto (Maurizio Aiello).

Il giovane decide così di mettere al corrente Raffaele dei suoi progetti con Clara (Imma Pirone). Il buon Giordano, però, la prende piuttosto male.

Clara avrà poi un'accesa discussione con Ornella (Marina Giulia Cavalli) che la metterà ancora più in difficoltà. Sarà l'occasione per riflettere sui suoi reali sentimenti, che cosa prova davvero per Patrizio?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Clara prende una decisione sofferta, anticipazioni Un Posto al sole

Nunzio ha scoperto il segreto di Chiara e ne parla a Franco, spiazzandolo con una proposta. Nel frattempo, il piano di Vittorio per far disinnamorare Speranza porta all'effetto opposto: la giovane è sempre più attratta da lui.

Infine, dalle anticipazioni di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 dal 13 al 17 dicembre 2021, sappiamo che Clara avrà modo di pensare al suo futuro sentimentale dopo la discussione con Ornella.

Patrizio le ha chiesto di andare a convivere, ma riceverà un'amara delusione. Clara, infatti, destabilizzata anche da Alberto, non solo farà un passo indietro ma prenderà anche una sofferta decisione. Che ne sarà della sua storia d'amore con Patrizio? A quanto pare, l'insistenza di Alberto sembra aver fatto effetto su di lei.