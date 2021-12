Domenica 5 dicembre andrà in onda la dodicesima puntata di Amici. La ventunesima edizione del talent-show, dunque, procede verso la fase serale non senza colpi di scena: nel corso dello speciale che è stato registrato giovedì scorso, i ragazzi hanno dovuto sostenere difficili sfide e gare per la riconferma della maglia. Alex e Carola hanno battuto i loro sfidanti, Tommaso e Virginia no e sono stati eliminati. La maestra Celentano, invece, ha sostituito Guido con il ballerino classico Cristiano.

News sul dodicesimo speciale di Amici 21

Mancano poche ore alla messa in onda della puntata di Amici che Maria De Filippi ha condotto giovedì 2 dicembre.

Da giorni, dunque, sono disponibili in rete le anticipazioni dettagliate di quello che è successo in studio, a partire dagli esiti delle sfide che i titolari della classe hanno affrontato.

Il primo a misurarsi con un talento esterno, è stato Tommaso: il cantante del team Cuccarini ha perso il confronto con il rapper Kritical e ha dovuto lasciare la scuola.

La ballerina Virginia, invece, si è confrontata con Cosmary e il giudice Garrison l'ha data per sconfitta: anche la ragazza è stata eliminata dal programma a una sola settimana dal suo ingresso per volere della maestra Celentano (che ha protestato per questo risultato assieme a Veronica Peparini).

Destino opposto per Carola: la brava danzatrice ha convinto il coreografo americano e ha ripreso possesso della sua maglia e del banco che occupa dallo scorso settembre.

Lacrime per i tre addii nella classe di Amici

Nel corso del dodicesimo speciale di Amici, la maestra Celentano si è resa protagonista di un momento che farà sicuramente molto discutere.

Come riportano le anticipazioni della puntata che andrà in onda tra qualche ora, Alessandra ha deciso di rinunciare a Guido sostituendolo con il danzatore classico Cristiano.

Quest'ultimo era entrato in casetta qualche giorno fa, a riprova del fatto che la professoressa stava già pensando alla possibilità di annoverarlo nella propria squadra a discapito del titolare.

Anche Alex ha sostenuto una sfida davanti a un giudice esterno e, per la gioia dei suoi tantissimi fan, ha vinto ed è rimasto nella scuola.

I ragazzi hanno pianto parecchio soprattutto quando hanno dovuto salutare Guido, il ballerino con il quale hanno convissuto per mesi nella casetta che ospita tutti gli allievi di questa edizione.

Obbligo o verità negli studi di Amici

Tra le tante cose che sono accadute nel corso della puntata di Amici che sarà trasmessa in tv il 5 dicembre, spicca la gara di ballo che hanno affrontato Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Dopo il pareggio della scorsa settimana sulla rumba, le due prof si sono confrontate con un cha cha cha sempre accompagnate da Raimondo Todaro: la giurata Maria De Filippi, ha dato la vittoria alla maestra di danza classica che spesso punzecchia davanti alle telecamere.

Gli allievi della scuola, poi, hanno partecipato al gioco "obbligo o verità": Sissi ha accettato di farsi tagliare una ciocca di capelli pur di non ammettere di essersi innamorata di Dario (il compagno di classe per il quale ha lasciato lo storico fidanzato), Alex ha palesato tutte le cose che non gli piacciono di Serena, a partire dall'atteggiamento che assume in casetta quando ci sono delle discussioni.

Giordana Angi e Christian De Sica sono stati gli ospiti del dodicesimo speciale: l'attore ha dato dei voti ai cantanti dopo averli ascoltati interpretare delle cover. Sissi è risultata la migliore, mentre Nicol e Rea sono finite in sfida in quanto penultima e ultima di questa particolare classifica.