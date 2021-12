L'appuntamento con Amici 21 si rinnova domenica 5 dicembre, quando alle ore 14 su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. Le anticipazioni ufficiali rivelano che ci sarà spazio per nuove sfide, ma anche per nuove eliminazioni dirette dalla scuola. Tre i concorrenti che questa settimana diranno addio alla trasmissione, tra cui il ballerino Guido.

Tre eliminazioni dal cast, anticipazioni Amici 21 di domenica 5 dicembre

Nel dettaglio le anticipazioni della prossima puntata di Amici 21, in programma domenica 5 dicembre su Canale 5, rivelano che tra quelli che verranno fatti fuori dalla scuola spicca il nome del ballerino Guido.

Il giovane allievo non riuscirà ad avere la meglio nella sfida e così, questa settimana, dovrà dire addio al suo sogno di poter accedere alla fase serale di questa edizione del talent show di Maria De Filippi.

L'uscita di Guido, durante la registrazione della puntata avvenuta il 2 dicembre, non ha lasciato indifferenti tutti gli altri allievi della scuola, che si sono messi a piangere. L'addio del ballerino è stato accompagnato dalle lacrime dei vari concorrenti dispiaciuti per la sua uscita di scena dal cast di questa ventunesima edizione, che si avvia verso le fasi serali.

Guido fatto fuori da Amici 21: gli allievi in lacrime

Tuttavia gli spoiler di Amici 21 di questa settimana rivelano che Guido non sarà l'unico ad avere la peggio e quindi a dover dire addio al sogno di poter arrivare fino alla fine di questa edizione.

Nel corso della registrazione di questa dodicesima puntata del talent show di Maria De Filippi, c'è stato spazio anche per l'uscita di Virginia e Tommaso.

Occhi puntati sulle sorti di Mattia che ha ottenuto la riconferma della maglia, anche se non gli è stata data comunque la possibilità di esibirsi di nuovo in studio.

Successo per Luca D'Alessio: anticipazioni Amici 21 del 5 dicembre

Spazio anche alle vicende di Luca D'Alessio, in arte Lda, che questa settimana ha vinto la Prova Oreo ed ha avuto modo di celebrare in studio il suo primo vero successo discografico.

Gli spoiler di Amici 21 del 5 dicembre, infatti, rivelano che la padrona di casa ha mostrato il disco d'oro che l'allievo di Amici 21 è riuscito a conquistare in questi mesi per il suo singolo "Quello che fa male".

Per quanto riguarda la classifica di questa settimana dei cantanti ad avere la meglio è stata Sissi, che si è piazzata al primo posto, a pari merito con Lda. Ultime posizioni, invece, per Nicole e Rea che non hanno convinto fino in fondo Christian De Sica.

Non è mancata neppure una nuova sfida che ha visto contrapposte le prof Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano.