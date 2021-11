Nel corso del daytime di Amici del 24 novembre, il ballerino di latino-americano Mattia Zenzola ha ricevuto un provvedimento disciplinare da Raimondo Todaro, a causa di alcuni atteggiamenti che non sono piaciuti al suo insegnante. Inoltre, il cantante Simone Russo ha vinto la sua sfida ma ha visto comunque sospesa la felpa per volere di Rudy Zerbi, il quale ha messo in sfida anche il neo-entrato Andrea, appartenente al team di Anna Pettinelli.

Mattia incontra Raimondo Todaro

Durante il tempo utile per la preparazione di una nuova gara di ballo, Maria De Filippi si collega improvvisamente in sala relax e comunica a Mattia che lui non prenderà parte alla gara: in più lo invita a rientrare in casetta, prendere la sua felpa ed andare in studio.

Il ragazzo inizialmente non ne comprende la ragione, poi arrivato in studio incontra Raimondo Todaro. L'insegnante spiega di aver assistito alla lezione di tango svolta in mattinata dall'allievo attraverso gli specchi della sala e dunque a sua insaputa. Raimondo non è affatto soddisfatto di quanto visto, e critica Mattia per il suo comportamento svogliato ed indisponente, ritenuto inaccettabile. L'ex professionista di Ballando con le Stelle tira in ballo anche Christian, altro allievo appartenente al suo team, evidenziando la differenza di atteggiamento tra i due.

Raimondo contro Mattia: 'Arrogante e spocchioso' e gli sospende la maglia

Raimondo decide di punire il 17enne sospendendo la sua maglia, facendolo rimanere in casetta per il resto della settimana senza seguire alcuna lezione e togliendogli la possibilità di esibirsi nello speciale di domenica pomeriggio.

Mattia cerca di difendersi in qualche modo: "Oggi ero un po' addormentato", ma Todaro ribatte: "Eri arrogante, spocchioso e indisponente. Non si vedeva che eri stanco o stavi male, era proprio un atteggiamento brutto!". L'allievo scoppia in lacrime e fa fatica a spiegarsi, ma ritiene comunque eccessiva una punizione del genere.

Dal suo canto, il prof chiarisce che alla prossima infrazione non esiterà ad eliminarlo dal programma.

Mattia, tornato in casa, si sfoga con i compagni: prima con Lda e Luigi, ai quali spiega l'accaduto, poi con l'amico Christian. Il ragazzo minimizza le sue colpe e non pensa sia giusto il trattamento ricevuto, mentre il ballerino di hip hop prova a spiegare le ragioni che hanno portato Raimondo a punirlo.

Sospesa la maglia a Simone, Andrea in sfida

Durante la puntata c'è stato spazio anche per la sfida di Simone Russo: il cantante del team di Rudy Zerbi si è esibito con il proprio inedito Da ricchi noi ed ha battuto lo sfidante, il cantautore Madrid. Nonostante la vittoria, il suo insegnante ha comunque deciso di sospendergli la maglia: nello speciale di domenica si capirà di più sulla sua permanenza nella scuola. Va in sfida anche Andrea Siragusa, allievo di Anna Pettinelli, sempre per volere di Zerbi: la sfidante scelta è Elena, uscita sconfitta contro Tommaso nella scorsa puntata speciale.