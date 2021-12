Nella giornata di giovedì 2 dicembre si è svolta la registrazione della puntata di Amici, che andrà in onda in televisione domenica 5 dicembre. Nel corso delle riprese ci sono stati colpi di scena e novità. Guido Sarnataro, Virginia e Tommaso sono stati eliminati. Invece, Mattia è riuscito a riprendersi la maglia. Nel frattempo, non sono mancate esibizioni di ballerini e cantanti.

In studio, fra gli ospiti, c'è stato Christian De Sica, che ha fatto la classifica dei cantanti, dando il voto più alto a Sissi. Invece, l'attore ha dato i voti più bassi a Nicol e Rea che, pertanto, andranno automaticamente in sfida.

Amici, anticipazioni 5 dicembre: Guido, Virginia e Tommaso eliminati

Il 2 dicembre si sono svolte le riprese della puntata di Amici, che verrà trasmessa sul piccolo schermo nel pomeriggio di domenica 5 dicembre. Per gli allievi della scuola è stato tempo di addii. Infatti, tre alunni del talent di Maria De Filippi hanno dovuto salutare i propri compagni, perché hanno perso le rispettive sfide.

Nella prossima puntata, infatti, Guido Sarnataro, Virginia e Tommaso abbandoneranno la loro corsa al serale. Pertanto, nella scuola sono stati eliminati due ballerini e un cantante.

Amici, puntata 5 dicembre: maglia confermata per Mattia, Lorella Cuccarini vince la sfida

Nel frattempo, Mattia, che aveva avuto la maglia sospesa da Raimondo Todaro, è riuscito a riprendersi la felpa.

Le anticipazioni sul web, rivelano, inoltre, che nella nuova registrazione di Amici si è svolta la sfida fra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano. In base a quanto mandato in onda in televisione nei giorni scorsi, infatti, le due insegnanti dovevano sfidarsi in una gara di ballo.

Nella registrazione del talent show di Maria De Filippi di giovedì 2 dicembre, Lorella Cuccarini è riuscita ad avere la meglio sulla maestra di danza e ha vinto la sfida.

Amici, registrazione puntata del 5 dicembre: Christian De Sica ospite, Sissi prima nella classifica cantanti

Nella nuova puntata di Amici, come di consueto, è arrivato in studio un ospite che ha fatto la classifica dei cantanti: in questo caso è Christian De Sica a valutare gli alunni della scuola.

Le indiscrezioni trapelate sul web informano che l'attore ha dato il voto più alto a Sissi.

Agli ultimi posti, invece, sono finite Nicol e Rea che, pertanto, dovranno andare automaticamente in sfida. I ballerini della scuola, invece, hanno avuto tutti la maglia confermata. In studio, come di consueto, sono poi scoppiati i palloncini e sono stati letti i bigliettini all'interno.