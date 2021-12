Nella giornata del 12 dicembre si sono svolte le registrazioni della quattordicesima puntata di Amici, che andrà in onda su Canale 5 domenica 19 dicembre. Nel corso delle nuove riprese ci sono state tante novità e colpi di scena. Mattia Zenzola, Christian Stefanelli e Crytical sono stati assenti in studio durante le riprese, mentre Albe e Alex Rina hanno vinto la sfida. Invece, gli ospiti della puntata sono stati Fedez, Alessandra Amoroso, Briga e Pio e Amedeo.

Amici, riprese 12 dicembre: Mattia Zenzola e Christian Stefanelli assenti

Nella puntata di Amici che andrà in onda nella giornata di domenica 19 dicembre ci saranno alcuni banchi vuoti.

Infatti, tre studenti della scuola di Maria De Filippi non erano presenti in studio durante la registrazione del 12 dicembre: Mattia Zenzola, Christian Stefanelli e Crytical non hanno preso parte alla quattordicesima puntata. Le anticipazioni presenti sul web, al momento, non rivelano le motivazioni per le quali i due ballerini e il cantante non siano andati alle riprese della trasmissione. Non è chiaro se per i tre allievi si sia trattato di motivi di salute o c'entri qualche provvedimento disciplinare.

Amici, registrazione 12 dicembre: Alex Rina e Albe vincono la sfida

Nella registrazione di Amici di domenica 12 dicembre, Alex Rina è andato in sfida. Infatti, il cantante di Amici era arrivato ultimo nella classifica di gradimento di Sabrina Ferilli e, pertanto ha dovuto esibirsi contro una persona arrivata in studio.

L'allievo del talent di Maria De Filippi ha avuto la meglio, pertanto, il cantante ha mantenuto il suo banco all'interno della scuola e ha potuto proseguire la sua corsa verso il serale. Stessa sorte è toccata ad Albe che è riuscito a mantenere il suo banco all'interno della scuola. Cosmary, invece, non è riuscita ancora a fare cambiare idea alla sua insegnante, che non la giudica ancora all'altezza.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, Alessandra Celentano non ha confermato la maglia alla sua alunna.

Amici, puntata del 19 dicembre: Fedez fa la classifica dei cantanti, Alex Rina primo

Alessandra Amoroso e Briga, ex allievi della scuola, sono tornati nello studio di Amici come ospiti. Anche i comici Pio e Amedeo hanno preso parte alle riprese del 12 dicembre ed erano.

Fedez, invece, che già qualche giorno prima aveva rivelato che avrebbe partecipato alla trasmissione di Maria De Filippi, ha cantato 'Sapore' e Carola, Dario e Cristiano hanno ballato la coreografia del singolo del rapper. Il marito di Chiara Ferragni, inoltre, ha votato le esibizioni dei cantanti e Alex Rina è arrivato primo, mentre Rea ultima. Non resta pertanto che attendere domenica 19 dicembre, per vedere su Canale 5 la quattordicesima puntata di Amici e scoprire nel dettaglio quanto accaduto in studio, durante l'ultima registrazione.