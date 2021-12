Mercoledì 8 dicembre si sono svolte le riprese della tredicesima puntata di Amici, che andrà in onda in televisione domenica 12 dicembre. Nel corso della nuova registrazione ci sono state alcune novità riguardo gli alunni del talent. Mattia ha fatto una sfida ed è riuscito a vincere. In studio, fra gli ospiti, ci sono stati: Sabrina Ferilli, Riki Marcuzzo e Marco Mengoni. L'attrice ha giudicato le esibizioni dei cantanti e Luigi e Sissi sono arrivati primi, mentre Alex, Elena e Albe sono arrivati ultimi. Nessun allievo ha lasciato la scuola di Canale 5 e, pertanto, continueranno ancora tutti la loro corsa al serale.

Amici, riprese 8 dicembre: Mattia vince la sfida

Mercoledì 8 dicembre si sono svolte le registrazioni della tredicesima puntata di Amici. Per gli allievi della scuola è stato tempo di sfide. Mattia, infatti, che in precedenza era arrivato ultimo nella classifica dei ballerini, ha dovuto sostenere una sfida con una persona arrivata dall'esterno. L'allievo del talent di Canale 5 ha vinto e, pertanto, può continuare la sua corsa al serale. Inoltre, nella nuova giornata di riprese nessun alunno è stato eliminato.

Amici, anticipazioni 12 dicembre: Christian sta male e non va in studio

Le anticipazioni trapelate sul web, inoltre, ci informano che il ballerino Christian è stato male e, pertanto, non ha partecipato alla nuova registrazione di Amici.

L'alunno della scuola, infatti, non si è sentito bene e, a causa delle sue condizioni di salute non sarà presente nella tredicesima puntata del talent, che andrà in onda domenica 12 dicembre. Invece, in studio, è tornato un vecchio volto del talent: Riki Marcuzzo, ex allievo della scuola è stato uno degli ospiti. Inoltre, anche Marco Mengoni sarà presente nella tredicesima puntata della trasmissione.

Amici, puntata del 12 dicembre: Sabrina Ferilli fa la classifica cantanti, Luigi e Sissi primi

Sabrina Ferilli è stata ospite in studio, per giudicare i cantanti della scuola di Canale 5. Infatti, l'attrice ha stilato la classifica di gradimento, votando le esibizioni degli alunni del talent di Maria De Filippi. Le anticipazioni delle riprese trapelate sul web rivelano che Sabrina ha dato il voto più alto a Luigi e Sissi.

L'attrice, invece, ha dato i voti più bassi a Alex, Elena ed Albe che, pertanto, andranno in sfida. Nella registrazione dell'8 dicembre, inoltre, Alex, Aisha e Rea hanno presentato i loro nuovi inediti. Non resta, pertanto, che attendere domenica 12 dicembre, per vedere la tredicesima puntata di Amici sul piccolo schermo e per scoprire altri dettagli accaduti in studio, durante la registrazione dell'8 dicembre.