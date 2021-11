Domenica turbolenta per Maria De Filippi ad Amici 21. La conduttrice questo pomeriggio ha perso le staffe con Lda, il giovane allievo figlio di Gigi D'Alessio. Tutto è partito dopo che il cantante si è ritrovato di nuovo in sfida per aver ricevuto un voto basso dalla prof Anna Pettinelli.

A prendere le difese del ragazzo ci ha pensato Albe, un altro allievo di questa edizione che si è proposto di andare in sfida al posto di Lda, scatenando l'ira della conduttrice verso il giovane Luca, il quale è rimasto in silenzio.

Luca D'Alessio nel mirino della prof Pettinelli ad Amici 21

Nel dettaglio, questo pomeriggio i cantanti di Amici 21 si sono nuovamente esibiti in studio per stilare una nuova classifica.

A decretare le sorti degli allievi sono stati gli insegnanti stessi dello show e non un giudice esterno (come è accaduto le scorse settimane).

Dura la reazione della prof Anna Pettinelli che ha scelto di "punire" Luca D'Alessio perché si è fatto consigliare dal suo prof Zerbi, scrivendo delle strofe che erano delle frecciatine contro di lei.

A quel punto, la prof Pettinelli ha risposto dando un sonoro e secco '0' a Luca, il quale è finito nuovamente in sfida in vista della prossima puntata di Amici 21 di domenica 28 novembre e quindi a rischio eliminazione dalla scuola.

La furia di Maria De Filippi contro Lda e Albe

Durante la pubblicità, però, Albe ha proposto a Lda di andare lui in sfida al posto suo: tale richiesta è stata formulata anche nel corso della puntata in onda questo pomeriggio, scatenando però l'ira della padrona di casa.

Maria De Filippi, infatti, ha sbottato prima contro Albe, facendogli presente che con questa sua richiesta stava mettendo in evidenza il fatto che la sua prof Anna Pettinelli, avesse formulato un giudizio sbagliato.

Successivamente la presentatrice si è scagliata anche contro il giovane D'Alessio, che di fronte alla richiesta di Albe non ha proferito parola ed è rimasto in silenzio, quasi come se gli facesse piacere il fatto che qualcun altro facesse la sfida al posto suo.

La conduttrice sbotta col figlio di Gigi D'Alessio ad Amici 21

"E tu Lda non dici nulla? Ma le pa..nella vita dove le abbiamo lasciate, a casa? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare", ha sentenziato De Filippi, bacchettando duramente il giovane Luca.

"Hai contestato lo zero? Bene, ma non farti difendere dall'amico del cuore", ha aggiunto ancora la conduttrice, senza nascondere di non aver gradito affatto l'atteggiamento e il modo di fare di Lda.

Insomma sembrerebbe proprio che la richiesta di Albe difficilmente venga presa in considerazione e che alla fine Luca si ritroverà ad affrontare l'ennesima sfida ad Amici 21.