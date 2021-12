Sono numerosi i telespettatori italiani che continuano a seguire le vicende d'amore di Eda Yildiz (Hande Erçel) e Serkan Bolat (Kerem Bürsin), i due protagonisti dello sceneggiato di origini turche Love is in the air (Sen Çal Kapimi). Nel corso dell’episodio in programmazione su Canale 5 il 6 dicembre 2021, Engin Sezgin (Anıl İlter), Piril Baytekin (Başak Gümülcinelioğlu) e Melek Yücel (Elçin Afacan) non si tireranno indietro quando Eda e Serkan avranno bisogno del loro aiuto.

In particolare i due coniugi e la migliore amica della giovane Yildiz suggeriranno a quest’ultima e all'architetto di continuare ad avere un rapporto evitando però qualsiasi tipo di riavvicinamento amoroso, dopo quanto accaduto in passato.

Engin, Piril e Melek crederanno che la soluzione giusta per Serkan ed Eda sia quella di prendersi una pausa l’uno dall’altra.

Anticipazioni Love is in the air, episodio del 6 dicembre: Engin, Piril e Melek si schierano dalla parte di Eda

Gli spoiler della puntata che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì 6 dicembre 2021, a partire dalle ore 16:55 sino alle 17:30 circa, raccontano che Engin, Piril e Melek uniranno loro forze per dare una mano a Eda e Serkan, visto che tenteranno di aiutarli a trovare un equilibrio a seguito della loro rottura avvenuta cinque anni fa.

Melek, Engin e la moglie consiglieranno alla giovane Yildiz, diventata ormai architetta paesaggista, e all'imprenditore di allontanarsi per un periodo di tempo, per non ricadere nel vortice della loro relazione che ha provocato tanta sofferenza a entrambi.

I tre amici però, senza ombra di dubbio, faranno capire di essere nettamente dalla parte di Eda.

Aydan vuole impedire a Kemal di mettere al corrente Serkan della loro relazione

Nel frattempo Aydan (Neslihan Yeldan), servendosi della complicità del suo assistente personale Seyfi (Alican Aytekin), si appresterà a raggiungere Kemal (Sinan Taymin Albayrak) per impedirgli di avere un faccia a faccia con Serkan.

L'uomo andrà nell’hotel situato a Sile, in cui l'architetto lavora con la sua ex, con l'intenzione di dirgli che lui e sua madre sono una coppia. Ci riuscirà la signora Bolat a far desistere dal suo intento il suo compagno?

Serkan ed Eda, invece, metteranno in pratica il consiglio dei loro amici? Soprattutto la giovane Yildiz cosa deciderà di fare? Vuoterà il sacco oppure continuerà a custodire il suo segreto, cioè a tenerlo all’oscuro del fatto che sia il padre della piccola Kiraz (Maya Başol)?