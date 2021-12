Cambio programmazione in arrivo per Il Paradiso delle signore 6, la popolare soap opera pomeridiana di Rai 1 che tutti i giorni appassiona una media di oltre due milioni di spettatori. Per l'ultima settimana di dicembre, dal 27 al 31, ci saranno delle modifiche legate al palinsesto della soap, la quale sarà sospesa dal pomeriggio di Rai 1. I fan, quindi, dovranno fare a meno delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore che tornerà in onda nuovamente da gennaio 2022.

Cambio programmazione Il Paradiso delle signore 6: sospesa dal 27 al 31 dicembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che l'ultima puntata dell'anno sarà trasmessa il prossimo venerdì 24 dicembre.

A partire dal lunedì successivo, quindi dal 27 dicembre in poi, la soap opera con protagonisti Roberto Farnesi, Vanessa Gravina ed Emanuel Caserio, osserverà un turno di stop della durata di una settimana.

Da lunedì 27 e fino al 31 dicembre 2021, i nuovi episodi della soap opera non saranno trasmessi nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai.

Uno stop di una settimana dovuto al periodo delle feste natalizie, il quale permetterà anche agli attori protagonisti della soap e a tutta la squadra lavorativa, di poter staccare per qualche giorno dagli impegni del set e in questo modo staccare la spina almeno durante le feste.

Ecco quando ritorna l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 su Rai 1 dopo lo stop

Ma quando tornerà in onda l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 su Rai 1? Per rivedere in onda i nuovi episodi di questa seguitissima sesta stagione, i fan dovranno attendere lunedì 3 gennaio 2022.

E' questa la data ufficiale del ritorno in televisione della soap opera, che tornerà ad andare in onda come sempre nella fascia oraria che va dalle 15:55 alle 16:35 circa, sempre in prima visione assoluta.

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap che saranno trasmesse nel corso del 2022 in tv, rivelano che ci saranno un po' di novità e colpi di scena.

La fuga della contessa Adelaide da Milano: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 del 2022

Occhi puntati in primis sulle vicende della contessa Adelaide, la quale si ritroverà messa alle strette in merito alle indagini legate alla morte di suo marito Achille.

Come ha svelato la stessa Vanessa Gravina, si ritroverà a dover affrontare una situazione non facile al punto che sarà ricercata dall'Interpol.

Di conseguenza, la contessa sarà costretta a scappare via da Milano e quindi ad abbandonare la sua amata famiglia e la sua città per sfuggire dai guai ed evitare di finire in carcere per il caso del marito defunto.

Occhi puntati anche sulle vicende della famiglia Amato, che continueranno ad essere al centro dell'attenzione anche nella seconda parte di questa sesta stagione della fortunata soap opera pomeridiana.

Tina ritrova suo marito Sandro: spoiler Il Paradiso delle signore 6

I riflettori saranno ben puntati sulle vicende di Tina Amato, che sta costruendo un rapporto sempre più stretto e intimo con Vittorio Conti, al punto che i due sono arrivati anche a sfiorare un bacio appassionante.

Tuttavia, le trame delle prossime puntate della soap rivelano che per Tina arriverà il momento di fare i conti con il passato e in particolar modo con il rientro in città del suo ormai ex marito Sandro Recalcati.

Cosa succederà tra i due? Dopo che lui l'ha tradita, Tina ha scelto di chiudere il loro matrimonio ma non si esclude che questo ritorno, a distanza di un po' di tempo da quell'addio, possa riaccendere i sentimenti della figlia di Agnese. Darà una seconda chance a Sandro? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.