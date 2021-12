Francesca Cipriani è una delle grandi protagoniste del GFVip. La showgirl all'interno della casa di Cinecittà ha ricevuto la proposta di matrimonio dal compagno Alessandro Rossi. Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo, l’imprenditore sarebbe padre di un bambino di tre anni.

L’indiscrezione

Alessandro Rossi si è fatto conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla relazione instaurata con Francesca Cipriani. In varie occasioni la showgirl ha parlato del suo grande amore e di quanto sia speciale il suo compagno. Per fare una sorpresa alla concorrente del GFVip, Signorini ha fatto entrare qualche giorno nella casa l’imprenditore romagnolo.

Successivamente, Alessandro è arrivato al Reality Show per chiedere in sposa Francesca.

Stando ad un’indiscrezione lanciata dal settimanale diretto da Riccardo Signoretti, il compagno di Francesca Cipriani sarebbe papà di un bambino di tre anni avuto da una precedente relazione. Al momento non è chiaro perché la notizia sia rimasta 'segreta'. Tuttavia, non è escluso che il genitore abbia voluto tutelare il minore.

La mamma della gieffina ha confermato

A confermare la notizia sarebbe stata anche la mamma di Francesca Cipriani. Il giornalista Signoretti ha contattato la donna per chiedere spiegazioni. Anziché glissare, la signora Rita De Michele ha dichiarato: “È vero”. Ma non è tutto, la showgirl sarebbe al corrente della paternità del compagno.

Addirittura, Francesca avrebbe già conosciuto il bambino e l’ex compagna di Alessandro. All’interno del reality show di Canale 5, la diretta interessata non avrebbe mai affrontato l’argomento. Non è escluso che ora che la notizia è diventata di dominio pubblico, Signorini non decida di affrontare l’argomento con Cipriani.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Francesca in crisi per un ipotetico prolungamento del GFVip

Nella 25ª puntata del GFVip, Aldo Montano ha ricevuto una sorpresa dalla moglie Olga. Nel corso del video-messaggio la donna ha invitato il marito a proseguire l’avventura al reality show se dovesse esserci un prolungamento. Nel post-puntata i “vipponi” hanno cominciato ad avere dei dubbi sulla durata del programma.

La stessa Francesca ha avuto un attacco d’ansia, tanto che ha iniziato a piangere. In particolare, la showgirl ha cominciato ad avere paura che il GFVip durasse fino a maggio.

Cipriani non ha nascosto di volere lasciare il reality show per poter riabbracciare il suo compagno e trascorrere le festività natalizie con lui. In preda ad un attacco d’ansia Francesca si è diretta in confessionale per chiedere spiegazioni agli autori.