Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo gennaio 2022 rivelano che ci sarà spazio per il ritorno di alcuni fuoriclasse del piccolo schermo, tra cui Barbara d'Urso e Paolo Bonolis. Spazio anche al ritorno di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti, ideata e condotta da Maria De Filippi, che riprenderà la sua consueta programmazione in daytime dopo la pausa natalizia.

Mediaset, le anticipazioni dei palinsesti di gennaio 2022: ritorna Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo gennaio 2022, rivelano che in daytime ci sarà spazio per il ritorno di alcuni appuntamenti che fanno parte ormai della programmazione "standard" di Canale 5.

Uno di questi è quello con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che tornerà in onda con le puntate inedite a partire da lunedì 10 gennaio, come sempre nella fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00 circa.

Maria De Filippi riprenderà anche l'appuntamento in daytime con Amici 21, che andrà in onda tutti i giorni con la striscia quotidiana prevista su Canale 5 dopo Uomini e donne e ci sarà anche il ritorno della puntata domenicale, in attesa poi del serale previsto in primavera.

Il ritorno di Maria De Filippi in prime time da gennaio

Per la conduttrice regina indiscussa degli ascolti Mediaset, il mese di gennaio segnerà anche il ritorno in prima serata.

Da sabato 8 gennaio, infatti, ripartirà l'appuntamento con la nuova edizione di C'è posta per te, il people show dei sentimenti che tutti gli anni ottiene dei risultati d'ascolto clamorosi in prime time.

Tra gli ospiti annunciati di questa edizione, spiccano i nomi di Can Yaman e quello di Francesco Totti, ormai dei veterani della trasmissione di Maria De Filippi.

Barbara d'Urso e Paolo Bonolis tornano su Canale 5: anticipazioni palinsesti gennaio 2022

E poi ancora, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di Barbara d'Urso.

La conduttrice partenopea tornerà in daytime alla guida di Pomeriggio 5, dopo la pausa natalizia durante la quale ha ceduto le redini della trasmissione nelle mani di Simona Branchetti del Tg 5.

Sempre in daytime, ci sarà spazio anche per il ritorno di Paolo Bonolis, che sarà mattatore sia in daytime che in prima serata.

Il conduttore sarà al timone di Avanti un altro, il fortunatissimo game show che terrà compagnia al pubblico tutti i giorni fino alla prossima primavera e poi sbarcherà anche in prime time, ma di domenica sera.

Confermata la doppia puntata del GF Vip a gennaio 2022

Tra gli appuntamenti Mediaset di gennaio, è confermato quello con il Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini.

Il reality show tornerà in onda con la doppia puntata settimanale che proseguirà fino a marzo, quando andrà in onda la finalissima di questa lunghissima edizione.

Per quanto riguarda l'access prime time di gennaio, confermato l'appuntamento con Striscia la notizia, il tg satirico ideato da Antonio Ricci che proseguirà la sua regolare messa in onda dal lunedì al sabato.

La domenica sera, invece, spazio al varietà Paperissima Sprint, che tutte le settimane intrattiene una media di circa tre milioni e mezzo di spettatori.

Prosegue l'appuntamento con Verissimo, Forum e Mattino 5

Al mattino, invece, confermata l'impostazione del daytime che prevede Mattino 5 condotto dalla coppia composta da Francesco Vecchi e Federica Panicucci e poi a seguire ci sarà spazio per le nuove puntate di Forum, il talk show giuridico condotto da Barbara Palombelli, confermatissimo anche nella sua versione pomeridiana su Rete 4.

Nel weekend, invece, ci sarà spazio per il consueto doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin che quest'anno ha ottenuto degli ottimi ascolti sia al sabato che alla domenica pomeriggio.

Resta da capire, invece, cosa ne sarà di Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo che questo autunno ha ottenuto dei buoni risultati d'ascolto.

Le soap del pomeriggio di Canale 5 confermate a gennaio

La casa di produzione del programma ha fatto sapere che sono già state confermate le nuove puntate del programma anche se, al momento, non si sa ancora quando verranno trasmesse su Canale 5 (probabilmente nel corso del 2022).

Di sicuro proseguiranno gli appuntamenti con le soap opera che saranno in onda regolarmente per tutto il mese di gennaio. Beautiful, Una vita e Love is in the air saranno trasmesse nella consueta fascia oraria del pomeriggio.