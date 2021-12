Al Grande Fratello Vip gli scontri non finiscono mai. Dopo le incomprensioni di Manila, i litigi frequenti con Soleil, questa volta, nell'occhio della casa più spiata d'Italia sono finiti Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini. Tra le due nuove arrivate nel reality è già guerra aperta, dopo una prima discussione dove Caldonazzo dà della ''pazza'' a Marini, arriva adesso il suo sfogo.

GF Vip, lo sfogo di Nathaly

Dal suo ingresso in casa, Nathaly ha sempre dichiarato di aver scelto di mettersi in gioco in questo reality per mostrare se stessa in un contesto a volte difficile per la troppa emotività Dopo pochi giorni all'interno del Grande Fratello Vip, l'attrice si è scontrata con la showgirl Valeria Marini, la quale ha accusato Caldonazzo di essere irrispettosa e, in lacrime, ha dichiarato di essersi sentita molto offesa.

Il malumore coinvolge anche Nathaly, la quale trova conforto in Miriana e si lascia andare ad un lungo sfogo: ''Da alcune persone che già conoscevo non mi aspettavo questo. Siamo donne, ormai grandi, e dal nulla si è creato un caso, a me non piace litigare ed invece mi sono trovata in prima serata a parlare di che cosa poi? Era una coalizione totale". A queste parole interviene Trevisan, la quale dà un suggerimento alla donna dicendo: ''Lo so, ma qui devi trovare il modo di andare avanti e imparare i meccanismi. Se non vi traducete, come in una qualsiasi famiglia, succedono delle incomprensioni. Fai dei tentativi, parti dal presupposto che è così e basta, proprio come fa lei''. Nonostante le parole di incoraggiamento dell'ex moglie di Pago, l'attrice rimane sulla sua posizione e dichiara: ''A me non sta bene.

Io sono venuta qui per dimostrare chi sono, per vivere il mio Grande Fratello. Lei invece è andata a piangere perché le ho dato della pazza. Lei lo rifà... non mi va di mostrare il fianco per avere una finta risposta. Io la amo, mi fa divertire, ma fa battute gratuite e se oggi la perdono, domani mi rifà del male. Se avessi fatto qualcosa di male sarei stata in grado di chiedere scusa, ma non farò l'ipocrita.

Se lei vuole giocare, lo facesse pure, ma con qualcun'altra perché a me non va più''. Pare che la pace tra le due donne della casa sia ancora lontana e non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprirne di più.

Le parole di Gianmaria su Federica

Un altro ''vippone'' protagonista di questa edizione del Grande Fratello Vip è certamente Gianmaria Antinolfi.

L'imprenditore, dal suo ingresso nella casa, si è contraddistinto per i vari flirt che ha creato durante la sua permanenza, l'ultimo con la nuova arrivata Federica Calemme. A tal proposito, Gianmaria parlando con Miriana confessa: ''Le esperienze più belle che ho vissuto qui dentro sono quelle che ho fatto da solo. Mi sono accorto che qui dentro ho perso tanto tempo per gli altri, adesso non mi importa più di nessuno. In questo momento ho bisogno del tempo per me, mi sono reso conto di essere stato tanto carino con lei e che questi miei modi possono essere fraintesi, ma da parte mia non c'è interesse".