Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi confermatissima nel palinsesto di gennaio 2022. Dal prossimo 23 dicembre, il dating show non andrà in onda in tv per la consueta pausa del periodo natalizio, ma tornerà in onda regolarmente a partire da mese di gennaio, con le nuove puntate che si preannunciano dense di colpi di scena. Occhi puntati in primis sul percorso di Roberta Ilaria Giusti, la bella tronista di questa edizione che svelerà il nome della sua scelta finale.

La scelta finale di Roberta: anticipazioni Uomini e donne gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le registrazioni di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per la fatidica scelta della tronista Roberta.

Dopo un percorso della durata di quasi quattro mesi, la giovane Roberta si congederà dalla trasmissione di Maria De Filippi e lascerà lo studio dei sentimenti Mediaset insieme alla persona con la quale intende coronare il suo sogno d'amore e vivere la sua favola lontana dai riflettori mediatici.

Due i pretendenti che sono giunti al rush finale di questo percorso: trattasi di Samuele e Luca, due ragazzi estremamente differenti l'uno dall'altro, ma in grado di far breccia nel cuore di Roberta.

Ecco con chi ha lasciato il programma la tronista Roberta

Chi riuscirà ad avere la meglio? Le anticipazioni legate alla registrazione di Uomini e donne dedicata alla scelta di Roberta, avvenuta un po' di giorni fa e in onda solo a gennaio 2022 su Canale 5, rivelano che la ragazza ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Samuele.

Dopo un percorso fatto di ostacoli da superare, alla fine il cuore della ragazza l'ha portata verso Samuele che ha saputo conquistarla al 100%, al punto da decidere di costruire qualcosa di bello e duraturo con lui, lontani però dalle telecamere di Canale 5.

Niente da fare, quindi, per il giovane Luca che ha dovuto fare i conti con il rifiuto di Roberta, malgrado nel corso dell'ultimo periodo il loro percorso fosse stato particolarmente intenso e scandito da un po' di baci.

Luca approda sul trono: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Tuttavia, per Luca le sorprese non sono tardate ad arrivare. Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di gennaio 2022, rivelano che il ragazzo è approdato sul trono per volere di Maria De Filippi.

La conduttrice, messa da parte questa delusione, ha chiesto a Luca di diventare il nuovo tronista del suo programma e quindi di mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

E poi ancora, anche in queste nuove puntate del nuovo anno di U&D, ci sarà spazio anche per le vicende dei vari protagonisti del trono over, in primis Gemma Galgani alle prese col cavaliere Leonardo.

Insomma un inizio anno che si preannuncia imperdibile per tutti i fan della trasmissione di Maria De Filippi che, anche quest'anno, ha saputo conquistare il gradimento degli spettatori.

Ascolti sempre record per Uomini e donne, leader del pomeriggio tv

Uomini e donne, infatti, chiude il 2021 con numeri molto importanti dal punto di vista auditel. Anche in questa stagione televisiva, la De Filippi e il suo parterre di tronisti, dame, cavalieri e opinionisti (in primis Tina Cipollari) hanno saputo conquistare lo scettro di programma più visto del pomeriggio televisivo italiano.

La media della trasmissione dei sentimenti di Canale 5 è di oltre 2,8 milioni di spettatori fissi al giorno con picchi di ben tre milioni e mezzo e uno share del 26%. Numeri da record, tali da far invidia ai programmi che vengono trasmessi in prime time sulla reti Mediaset che su quelle Rai.