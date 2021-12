Nella giornata del 28 dicembre Biagio D'Anelli, recentemente eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip, è stato intervistato da Rosalinda Cannavò a Casa Chi. L'ex concorrente ha parlato della sua esperienza all'interno del Reality Show, in particolare ha rivelato la sua opinione sui vipponi ancora in casa. D'Anelli ha lanciato una frecciatina su Sophie Codegoni e ha speso buone parole su Soleil Sorge. Su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, D'Anelli ha dichiarato che sono le persone più false dentro la casa.

Biagio D'Anelli lancia una frecciatina a Sophie

Reduce dall'uscita dal Grande Fratello Vip, Biagio D'Anelli è stato intervistato da Rosalinda Cannavò a Casa Chi. L'esperienza del vippone all'interno della casa, se pur breve, è stata ricca di emozioni. In particolare D'Anelli ha legato con Miriana Trevisan, tanto da rivelare prima di uscire di amarla. Durante l'intervista, oltre che del sentimento nei confronti della Trevisan, Biagio si è lasciato andare a delle confessioni in merito agli altri concorrenti ancora in gioco. In particolare, l'uomo non si è trattenuto nel lanciare una stoccata a Sophie Codegoni. Secondo D'Anelli, la ragazza è "come i soldi del monopoli.. falsa". La colpa della bionda, a quanto ha detto l'ex concorrente, sarebbe la sua incoerenza nei confronti di Gianmaria: "avevo Gianmaria che veniva sbattuto dal letto alle 5 di mattina e lei mi ha fatto tutto un moralismo finto.

È entrato Alessandro e il giorno dopo stava spaparanzato a letto con lei fino a mezzogiorno".

L'ex concorrente elogia Soleil e accusa di essere falsi Manila, Giucas e Carmen

Nell'intervista Biagio ha speso buone parole nei confronti di una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip: Soleil Sorge.

Riferendosi alla vippona, l'ex concorrente ha rivelato di aver cambiato opinione su di lei una volta entrato dentro la casa, mentre fuori non la sopportava. "Solo i cretini non cambiano idea. Lei si è aperta e mi ha raccontato tante cose". Le stesse parole, però, non sono state rivolte nei confronti degli altri vipponi. In particolare su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, D'Anelli ha detto di aver cambiato idea in negativo.

"Hanno una falsità pazzesca e hanno fatto gruppo... mi offri il caffè poi in camera me ne dici di cotte e di crude?", ha affermato l'uomo.

D'Anelli innamorato di Miriana Trevisan

All'interno della casa del GF Vip D'Anelli stava vivendo la nascita di un amore, quello che lo vedeva protagonista insieme a Miriana Trevisan. L'uomo, nonostante si sia presentato fidanzato, ha intrapreso una relazione amorosa con la showgirl e la sua uscita ha di fatto interrotto il rapporto che man mano stava crescendo. A Casa Chi, Biagio ha rivelato: "Miriana mi ha incantato notte dopo notte. Da lì è iniziata questa simpatia e mi è iniziata a piacere. Poi ho avuto un periodo di crisi pensavo a fuori". In merito alla sua relazione con Silvana Curcio, D'Anelli ha detto che la donna lo ha invitato per un confronto e che sta pensando se andarci o meno.