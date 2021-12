Colpo di scena nel corso della finale di Ballando con le Stelle 2021, lo show di successo condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. In attesa di scoprire il nome del concorrente vincitore di questa edizione, la padrona di casa del programma ha dovuto fare i conti con l'addio di una delle ballerine professioniste storiche del programma. Trattasi di Sara Di Vaira che, in lacrime, ha annunciato di aver deciso di lasciare per sempre il cast della trasmissione del sabato sera di Rai 1.

L'addio di Sara Di Vaira che lascia Ballando con le stelle

Durante la finalissima di Ballando con le stelle di questo sabato sera, Sara Di Vaira ha annunciato il suo addio allo show del sabato sera che l'ha accolta con successo fin dalla prima edizione. Dopo aver portato a termine la sua ennesima avventura nello show campione di ascolti di Rai 1 Sara Di Vaira, spalleggiata da "mamma" Milly Carlucci, ha annunciato al pubblico del programma che questa sarebbe stata la sua ultima apparizione a Ballando con le stelle. La Di Vaira ha deciso così di abbandonare il suo ruolo da ballerina professionista dello show e in lacrime ha dato il suo addio, facendo scoppiare a piangere anche la padrona di casa stessa.

Milly Carlucci scoppia in lacrime per l'addio di Sara a Ballando (Video)

"Non è facile salutare una maestra così grande e una donna così straordinaria. Tu sei un pezzo del mio cuore, veramente. Per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l'entusiasmo, la sincerità e la bravura che hai portato in questo programma", ha ammesso Milly Carlucci che non è riuscita a trattenere la commozione ed è scoppiata in lacrime alla finale di Ballando con le stelle 2021

"Lei ha deciso di finire questa esperienza perché un atleta deve sapere anche quando è il momento di ritirarsi.

Quindi ha deciso che qui si chiude", ha proseguito ancora Milly che ha confermato così l'addio della Di Vaira al suo show.

L'annuncio di Milly Carlucci su Sara Di Vaira

Tuttavia, prima di congedarla definitivamente dal cast di ballerini professionisti dello show, Milly ha svelato che Sara Di Vaira continuerà a essere nel cast de Il Cantante Mascherato.

Lo show, condotto sempre da Carlucci, tornerà in onda su Rai 1 a partire dal mese di febbraio 2022.

La conduttrice ha svelato che nel cast ci sarà anche Sara Di Vaira in una nuova veste ma, per il momento, non si è sbilanciata più di tanto su quello che sarà il ruolo dell'ormai ex ballerina professionista di Ballando con le stelle, che esce di scena dallo show dopo l'addio di Raimondo Todaro che da settembre fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi.