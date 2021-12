Giornata movimentata nella casa del GF Vip. Sabato 11 dicembre, infatti, alcuni concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini hanno ricevuto dei messaggi di incoraggiamento da parte dei loro familiari, ma Alex Belli non ha ricevuto nessuna sorpresa. Dopo essersi reso conto di non avere avuto nessun sostegno dai suoi cari, l'attore ha iniziato a gridare e ha chiesto di lasciare lo show. La regia, poi, ha censurato quanto stava accadendo nella casa più spiata d'Italia.

GF Vip 6: Alex Belli non riceve messaggi dai suoi cari e scatta la furia

Alex Belli ha avuto una crisi nervosa nella giornata di sabato 11 dicembre. L'attore, infatti, ci è rimasto male per non avere ricevuto messaggi di sostegno da parte dei suoi familiari. Purtroppo, però, la situazione è degenerata. Infatti il concorrente del reality di Canale 5 ha iniziato a gridare, minacciando di lasciare il programma. Alex ha urlato parolacce e ha chiesto di aprire la porta per uscire dalla casa di Cinecittà: ''Aprite questa porta, aprimi questa porta''.

GF Vip: Soleil interviene per calmare Alex Belli

Alex Belli era fuori controllo e Soleil ha provato a intervenire per calmare il concorrente della sesta edizione del GF Vip.

L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è rivolta al coinquilino dicendogli: ''Adesso te la aprono, ma stai tranquillo. È inutile che fai queste scenate''. Alex, a quel punto, ha risposto a Sorge: ''Non sono scenate''. Nel video diffuso sui social si sentono anche rumori, come se Belli stesse tirando pugni sulla porta, infatti alcuni vipponi hanno ipotizzato che si stesse facendo male.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

GF Vip: la reazione di Alex Belli e la censura della regia

La reazione di Alex Belli è stata causata dal fatto che, nella giornata di sabato 11 dicembre, tutti i concorrenti della sesta edizione del GF Vip hanno ricevuto un videomessaggio di incoraggiamento da parte dei propri familiari, tranne lui. Non è chiaro se sia stata solo l'assenza di un sostegno da parte dei suoi cari a scatenare la crisi isterica dell'attore o ci sia dell'altro.

Dopo le urla e le minacce di Belli la regia ha censurato, pertanto, non è chiaro cosa sia successo dopo. Al momento non è nemmeno chiaro se l'attore si sia calmato e abbia ritrovato un equilibrio che gli consenta di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip o se Alex decida di abbandonare il reality di Canale 5. Non resta pertanto che attendere per scoprire se il concorrente della trasmissione condotta da Alfonso Signorini si calmerà o se deciderà di uscire dalla casa più spiata d'Italia.