Il matrimonio tra Lolita e Antonito potrebbe essere giunto al capolinea, a causa di tradimento di lui. In Una vita, nelle puntate in onda prossimamente, Lolita sorprenderà proprio il marito tra le braccia di Natalia Quesada. Non solo, tutto avverrà in casa sua. Un brutto colpo per Lolita che, solo poco prima, aveva ricevuto delle foto che ritraevano proprio Antonito insieme a Natalia.

Lolita sospetta che Antonito la stia tradendo con Natalia

Ciò che i fan di Una vita vedranno su Canale 5 nel corso delle settimane, lascerà stupiti tutti quanti. Il matrimonio tra Lolita e Antonito attraverserà una profonda crisi.

Tutto per colpa della nuova arrivata Natalia Quesada. La sorella di Aurelio cercherà di fatto di insinuarsi nel matrimonio dei Palacios e sembrerà riuscirci. La donna passerà molto tempo insieme ad Antonito ei due verranno anche fotografati da un personaggio misterioso. Scatti che arriveranno anche nelle mani di Lolita, la quale sospetterà un tradimento del marito .

Una vita: Natalia cerca di sedurre Antonito proprio in casa di Lolita

Gli scatti non mostreranno nulla di compromettente, ma ciò basterà a Lolita per cacciare di casa Antonito. Il figlio di Ramon passerà dunque la sua prima notte fuori casa alla pensione. I vicini di Acacias non tarderanno a commentare quanto starà accadendo al matrimonio di Lolita.

Quest'ultima intanto, sarà affranta per tutta la situazione. Tutto rischiarà ulteriormente nel momento in cui Antonito farà ritorno a casa per cose personali, approfittando dell'assenza della moglie. Qui verrà raggiunto da Natalia, la quale cercherà immediatamente di sedurlo .

Lolita coglie Antonito e Natalia nelle riprese puntate di Una vita

Le anticipazioni di Una vita, rivelano che Antonito, non riuscirà a resistere al fascino della Quesada e si lascerà sedurre. Proprio mentre i due si staranno abbandonando alla passione, Lolita rientrerà a casa e li coglierà sul fatto. La bottegaia si troverà quindi di fronte ad una scena spiazzante e sconvolgente.

Potrebbe davvero essere giunto al capolinea il matrimonio dei coniugi Palacios. In seguito, si vedrà come Natalia non sarà affatto fiera di ciò che avrà fatto. La donna infatti, non sembrerà felice di aver colpito così duramente Lolita e tutto farà pensare che Natalia non sia così cattiva come sembra. Con il passare delle puntate, si capirà che Natalia sarà diversa dal fratello Aurelio. La giovane infatti, non sarà così spietata come Aurelio e di limitarà solo a seguire i suoi piani. Resta ora da capire se Lolita riuscirà a perdonare o tradimento del suo Antonito. Per non perdere nulla di questa intricata story line, si ricorda che la soap Tv ambientata ad Acacias, va in onda, su Canale 5 dal lunedì al sabato nel consueto orario delle 14:10.