"In realtà, io e lui non ci siamo mai lasciati", è questa l'ultima dichiarazione che Belen Rodriguez ha rilasciato in merito alla crisi che ha colpito la sua storia d'amore con Antonino Spinalbese. A distanza di poche settimane da questa affermazione, però, la soubrette è stata pizzicata in compagnia di un bellissimo attore, lo stesso che non molto tempo fa aveva preso le distanze da un loro possibile flirt. L'argentina starebbe frequentando Michele Morrone, un vero e proprio "divo" di questi anni e fisicamente molto simile a quasi tutti gli ex della "regina" del Gossip.

Nuovo 'scoop' sul privato di Belen Rodriguez

Belen ha già voltato pagina in amore? È questa la domanda che si stanno ponendo i curiosi dopo aver appreso l'ultima novità sulla vita privata della chiacchierata showgirl. Un video che è stato pubblicato sui social network la sera del 14 dicembre, mostra la bella Rodriguez mano nella mano con Michele Morrone: i due sono stati ripresi all'interno di un locale di Milano qualche giorno fa.

La presunta neo coppia è stata immortalata di sfuggita da qualcuno che era nel loro stesso posto, tant'è che i due si vedono passare velocemente davanti all'obiettivo e poi dileguarsi in una zona più tranquilla.

I bene informati sostengono che la presentatrice di Tu sì que vales avrebbe già ritrovato il sorriso dopo la breve e intensa relazione con Antonino Spinalbese, col quale è in crisi dallo scorso settembre per motivi che non sono mai stati resi noti.

Il silenzio di Belen alimenta le chiacchiere

Il video in cui la si vede stringere la mano del bel Morrone, ha inevitabilmente scatenato il gossip su Belen e sulla sua movimentata vita sentimentale.

Risale a poche settimane fa la smentita pubblica della showgirl alle voci che la volevano lontanissima dal compagno Antonino, soprattutto quelle secondo le quali la loro storia d'amore sarebbe addirittura finita.

In quell'occasione, la bella Rodriguez informò i giornalisti del fatto che lei e Spinalbese non si sono mai lasciati ma hanno solo attraversato un periodo difficile e di profonda crisi.

Mercoledì 15 dicembre, sul web non si parla d'altro che del nuovo presunto flirt della 36enne, quello con l'amatissimo Michele, uno degli attori più apprezzati e richiesti degli ultimi anni.

Da quando ha cominciato a circolare il filmato in cui è in compagnia del "divo" nostrano, la conduttrice Mediaset non si è ancora esposta né per confermarlo né per smentirlo: secondo molti, il silenzio dell'argentina potrebbe essere la chiara rappresentazione del detto "chi tace acconsente".

Le frecciatine a Belen da parte dell'attore

Non è la prima volta che i siti di gossip si occupano di Belen e Michele. Nel recente passato, infatti, l'attore ha fatto discutere per un commento poco carino che ha fatto quando gli è stato chiesto se frequenterebbe mai la bella Rodriguez.

"Il mio prototipo di donna è un po' più altolocata di due t.. e un c...", disse Morrone nel corso di una diretta social che creò parecchio scalpore.

Stando agli ultimi accadimenti, il fascino della sudamericana avrebbe fatto cambiare idea all'attore, tant'è che si rincorrono le voci su un loro presunto flirt in questa fine del 2021.

Le immagini che stanno facendo il giro della rete, confermerebbero la crisi profonda tra la presentatrice e Spinalbese, l'uomo col quale ha deciso di mettere su famiglia poco più di un anno fa (a metà luglio è nata la piccola Luna Marì).

Non sono mai state rese note le ragioni dell'allontanamento tra i neo genitori, anche perché Belen si è esposta più volte per smentire una rottura definitiva con il parrucchiere che le ha fatto dimenticare Stefano De Martino.