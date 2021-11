Che tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sia rotto qualcosa, è evidente a tutti ormai da settimane. I due non si fanno più vedere insieme e si ignorano completamente sui social network, cosa che non hanno mai fatto quando tra loro procedeva tutto a gonfie vele. L'ultimo Gossip che sta circolando sulla coppia, sostiene che la showgirl potrebbe essere stata tradita, o meglio che il padre di Luna Marì avrebbe perso la testa per una ragazza che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Indiscrezioni sul privato di Belen

Molti curiosi si sono chiesti come mai Belen e Antonino si siano allontanati improvvisamente qualche mese ma non è arrivata nessuna risposta dai diretti interessati oppure da fonti vicine alla coppia.

Di Più Tv, però, in questi giorni ha provato ad azzardare un'ipotesi piuttosto interessante sul motivo che ha provocato la crisi forse insanabile tra i genitori di Luna Marì.

Altri siti di gossip, dunque, dal 24 novembre stanno riportando l'indiscrezione secondo la quale Spinalbese avrebbe perso la testa per una ragazza che solitamente lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo, una persona poco esposta che probabilmente ha incontrato accompagnando Rodriguez sui set.

Questa al momento è soltanto una voce che non ha trovato conferme, quindi va presa con le pinze anche perché si parla di una madre che potrebbe essere stata tradita dall'uomo che ama.

Il gelo social e la solitudine di Belen

L'indiscrezione sul presunto tradimento di Antonino ai danni di Belen, inizia a farsi strada sul web proprio nei giorni in cui il parrucchiere ha fatto parlare di sé per un altro motivo molto serio.

In una Stories che ha pubblicato su Instagram di recente (e che poi ha rimosso dopo qualche ora), Spinalbese ha mostrato la sua auto ammaccata dopo un incidente che l'ha costretto in ospedale per degli accertamenti.

I bene informati sostengono che questo per fortuna non grave sinistro, sia la conseguenza di un periodo difficile che il ragazzo sta vivendo da quando la bella Rodriguez si è allontanata da lui e l'ha messo alla porta.

Da qualche tempo, infatti, il ligure non vive più sotto lo stesso tetto della compagna e della figlia Luna Marì, anzi pare che abbia dovuto prendere in affitto un appartamento a Milano per avere un rapporto quasi quotidiano con la sua bambina di pochi mesi.

Il silenzio di Belen e le altre storie finite male

Da quando sui social ha cominciato a circolare il gossip sulla crisi in corso tra lei e Antonino, Belen non si è ancora esposta per confermarlo o per smentirlo.

I contenuti che la showgirl condivide sul suo profilo Instagram, però, lasciano trasparire un certo malcontento per come stanno andando le cose ultimamente, soprattutto quando la sera si ritrova a casa da sola con i due figli a cui badare.

Non è di certo la prima volta che la presentatrice di Tu sì que vales finisce al centro dell'attenzione mediatica per un presunto tradimento o per un amore che scricchiola. Si da quando è diventata famosa, l'argentina ha vissuto relazioni altalenanti: da quella col calciatore Marco Borriello alla passione con Fabrizio Corona (oggi suo caro amico), dal matrimonio "a singhiozzo" con Stefano De Martino al legame col pilota Andrea Iannone.

La storia con Spinalbese, invece, è nata poco più di un anno fa da un colpo di fulmine ed ha già dato i suoi migliori frutti: lo scorso luglio, infatti, è venuta al mondo Luna Marì, la figlia femmina che la soubrette 36enne ha sempre desiderato e che oggi si ritrova a dover crescere senza il compagno sempre affianco.